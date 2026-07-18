Range Rover Sport EV lộ diện: Nhiều điểm khác để phân biệt, vẫn off-road tốt nhờ công nghệ riêng, ra mắt cuối năm nay

Thế hệ thứ ba của Range Rover Sport chuẩn bị đón nhận bản nâng cấp giữa vòng đời với tâm điểm là hệ thống truyền động thuần điện hoàn toàn mới.

Thế hệ thứ ba của Range Rover Sport sắp bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift), với điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hệ thống truyền động thuần điện. Phiên bản Range Rover Sport Electric hứa hẹn không chỉ mang lại tốc độ và sự năng động vượt trội mà còn duy trì khả năng off-road trứ danh của dòng xe Anh Quốc.

Range Rover Sport EV lộ diện tại Goodwood Festival of Speed. Ảnh: JLR

Ấn tượng với màn trình diễn tại Goodwood Festival of Speed

Gần đây, các nguyên mẫu tiền thương mại của Range Rover Sport Electric đã có màn chào sân đầy ấn tượng tại sự kiện Goodwood Festival of Speed. Ông Martin Limpert, Giám đốc điều hành của Range Rover, tự tin khẳng định rằng phiên bản thuần điện này sẽ định nghĩa lại phân khúc SUV hiệu suất cao khi chính thức trình làng vào cuối năm nay.

Tại buổi giới thiệu riêng biệt, Land Rover đã cho các nguyên mẫu xe điện trải qua hàng loạt thử nghiệm khắc nghiệt như lái xe ra khỏi thân máy bay, leo cầu thang dốc đứng và chạy thử nghiệm tốc độ cao trên đường đua. Mục đích của những bài kiểm tra này là để chứng minh rằng xe điện của Range Rover hoàn toàn có thể chinh phục những địa hình và nhiệm vụ khó khăn một cách mượt mà, không hề kém cạnh so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Màn ra mắt ấn tượng của Range Rover Sport EV. Ảnh: JLR

Nâng cấp từ thiết kế đến công nghệ

Theo chia sẻ từ Land Rover, chiếc SUV điện này được tích hợp một loạt các công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa công suất và mô-men xoắn. Sức mạnh này còn được khuếch đại bởi hệ thống khung gầm mới cùng công nghệ âm thanh tiên tiến, tạo ra một trải nghiệm lái xe mạnh mẽ và độc đáo trên mọi điều kiện địa hình.

Các nguyên mẫu xuất hiện tại Goodwood hiện vẫn sử dụng kiểu dáng thân xe của chiếc Range Rover Sport 2022, nhưng đã được tạo điểm nhấn để phân biệt thông qua bộ mâm hợp kim thiết kế mới và hệ thống đèn chiếu sáng bậc cửa dành riêng cho phiên bản EV. Tuy nhiên, phiên bản sản xuất thương mại chắc chắn sẽ sở hữu một diện mạo khác biệt.

Xe sẽ có những nâng cấp về kiểu dáng lẫn công nghệ. Ảnh: JLR

Mới đây, các tay săn ảnh từ Carscoops cũng đã bắt gặp một nguyên mẫu ngụy trang của Range Rover Sport bản nâng cấp đang chạy thử tại trường đua Nürburgring (Đức). Mẫu xe thử nghiệm lộ rõ những thay đổi ở cản trước và sau, cụm đèn LED được tái thiết kế cùng một số tinh chỉnh nhỏ khác về kiểu dáng tổng thể.

Duy trì động cơ đốt trong quen thuộc

Dù hãng xe Anh Quốc vẫn giữ kín các thông số chi tiết về hiệu suất của hệ thống truyền động điện, giới chuyên môn dự đoán sức mạnh của xe sẽ tương đương với con số 542 mã lực của mẫu Range Rover Electric đàn anh. Thông số kỹ thuật đầy đủ dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối năm 2026, nhiều khả năng sẽ ra mắt cùng lúc với phiên bản nâng cấp của toàn bộ dòng xe.

Range Rover Sport EV sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay. Ảnh: JLR

Bên cạnh việc tập trung phát triển mẫu xe không phát thải, JLR cũng xác nhận rằng dòng xe Range Rover Sport nâng cấp vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dải động cơ phong phú như phiên bản tiền nhiệm.

Cụ thể, khách hàng vẫn có thể tự do lựa chọn các cấu hình quen thuộc bao gồm động cơ xăng và diesel 6 xi-lanh, động cơ xăng V8 Mild-hybrid, cũng như các tùy chọn hybrid cắm sạc. Với dải sản phẩm đa dạng từ đốt trong đến thuần điện, Range Rover Sport thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng sang trên toàn cầu.