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Radar vượt đường chân trời mới tại Kaliningrad sẽ kiểm soát toàn bộ châu Âu

Bạch Dương
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Châu Âu đang lo ngại về sự xuất hiện của một hệ thống radar vượt đường chân trời mới của Nga tại khu vực Kaliningrad.

- Ảnh 1.

Theo truyền thông Đức, châu Âu đang lo ngại về việc Nga xây dựng một trạm radar vượt đường chân trời mới ở vùng Kaliningrad, công trình mà Nga đã và đang hoàn thiện.

Một hệ thống radar tầm xa cỡ lớn thế hệ mới, đang được xây dựng gần Gvardeysk, sẽ sớm được lắp đặt tại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Công trình đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Mặc dù Quân đội Nga chưa công bố thông số kỹ thuật hiệu suất của radar, NATO ước tính rằng nó sẽ có khả năng "quan sát" ở phạm vi hơn 3.000km. Tức là toàn bộ châu Âu. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin radar tầm xa 29B6 Container sẽ được lắp đặt gần Kaliningrad.

- Ảnh 2.

Đài radar vượt đường chân trời 29B6 Container của Nga.

Theo truyền thông Đức, hệ thống radar này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo và máy bay NATO, cũng như thực hiện trinh sát điện tử. Hơn nữa, tổ hợp này sẽ được tích hợp vào hệ thống giám sát và tác chiến điện tử ở vùng Kaliningrad.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến Quân đội Nga cũng sẽ có thể phát hiện các mục tiêu bay thấp, gồm cả máy bay không người lái. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể các hoạt động trinh sát gần biên giới Nga.

Châu Âu đã tuyên bố đang chuẩn bị các "biện pháp đối phó" trước hệ thống radar mới, gồm việc lắp đặt hệ thống giám sát tại các trang trại điện gió ngoài khơi ở Ba Lan và phóng vệ tinh trinh sát của Đức và Phần Lan.

Các quan chức quân sự NATO cũng tự trấn an mình rằng radar mới của Nga "rất lớn" và dễ dàng bị phá hủy trong trường hợp cần thiết.

Theo Topwar
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Tags

đường chân trời

NATO

châu âu

Container

Nga

đức

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