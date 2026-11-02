Vì sao Nga chủ yếu sử dụng UAV Shahed thông thường để tấn công Ukraine?

Nga đã phóng 433 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào Ukraine đêm 31/10, trong đó phần lớn là các UAV Shahed chạy bằng xăng thông thường.

Nga tiến hành cuộc tấn công UAV quy mô lớn vào Ukraine trong đêm 31/10/2026.

Đêm 31/10, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Ukraine, chủ yếu dựa vào các UAV Shahed chạy bằng xăng thông thường, thay vì các biến thể chạy bằng động cơ phản lực.

Theo Không quân Ukraine, chỉ có 64 trong số 433 UAV tấn công được phóng kể từ tối ngày 31/10, là loại chạy bằng động cơ phản lực.

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 371 UAV đối phương, trong đó có 47 UAV chạy bằng động cơ phản lực.

Thành phần bất thường của cuộc tấn công có thể liên quan đến điều kiện thời tiết ở Ukraine.

Chuyên gia quân sự người Ukraine Serhii Beskrestnov, được biết đến với biệt danh Flash, giải thích, lớp mây bao phủ rộng khắp có thể đã ảnh hưởng đến việc Nga lựa chọn UAV.

Theo ông Beskrestnov, Nga đã phóng hàng chục UAV Shahed chạy bằng xăng thông thường, vì bầu trời nhiều mây khiến các phi hành đoàn UAV đánh chặn của Ukraine khó phát hiện mục tiêu đang đến.

Ông lưu ý, đối phương dường như đang cố gắng lợi dụng những điều kiện này để làm giảm hiệu quả của UAV đánh chặn Ukraine, vốn ngày càng được sử dụng để chống lại cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Nga.

Khác với UAV Shahed thông thường, các biến thể sử dụng động cơ phản lực có đặc điểm bay khác và thường nhanh hơn, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn.

Tuy nhiên, các loại UAV chạy bằng xăng thông thường cũng có thể gây khó khăn, đặc biệt khi điều kiện thời tiết hạn chế khả năng quan sát bằng mắt thường.

Theo Defense Express



