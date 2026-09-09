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Ra quyết định khởi tố Lý Thị Lắm SN 2006 và 6 người khác liên quan đến số tiền 1 tỷ đồng

Duy Anh
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Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube.

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định trên 1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng mua, thuê 2 kênh YouTube có tên "Cuộc sống tìm vàng" và "bảo long", đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Trong các buổi livestream, các đối tượng quảng cáo, bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô.

Khi khách hàng chuyển tiền, chúng tiến hành đãi cát trực tiếp trên livestream, nhặt các hạt màu vàng và giới thiệu là vàng thật.

Sau đó, các đối tượng cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền rồi yêu cầu khách hàng chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển để nhận vàng. Sau khi khách hàng tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Nhanh (sinh năm 2000); Cam Văn Luân (sinh năm 2000); Cam Văn Luyn (sinh năm 1997); Mông Đức Lưu (sinh năm 1984); Lý Thị Lắm (sinh năm 2006); Hoàng Văn Chinh (sinh năm 1993) và Hứa Văn Tuân (sinh năm 1989), cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua vụ án, Công an tỉnh Sơn La cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mua bán, tìm kiếm vàng được quảng cáo trên mạng xã hội, nhất là những hình thức yêu cầu chuyển tiền trước hoặc phát sinh thêm các khoản phí sau giao dịch.

Người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin, không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

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