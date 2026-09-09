Công an kiểm tra kho gỗ: Ra lệnh bắt tạm giam chủ kho SN 1991

Tại thời điểm kiểm tra, ực lượng chức năng phát hiện 01 xe ô tô biển kiểm soát 36H-231.xx đang vận chuyển 292 khúc gỗ Sa mu dầu.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Thành (SN 1993, trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Cầu (SN 1991, trú tại TDP Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

(Ảnh: Công an Hưng Yên).

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với các bị can (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên và Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra tại kho của Nguyễn Văn Cầu ở TDP Chinh Bùi, phường Thượng Hồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 01 xe ô tô biển kiểm soát 36H-231.xx đang vận chuyển 292 khúc gỗ, có tổng trọng lượng 18.049 kg, tương đương 18,049 m³.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số gỗ trên là gỗ Sa mu dầu (Sa mộc dầu), tên khoa học Cunninghamia konishii, thuộc Nhóm IA - nhóm thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Qua điều tra xác định, số gỗ trên do Nguyễn Văn Cầu mua của Trịnh Văn Thành để tập kết, cất giữ. Ngày 21/8, Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Cầu đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.