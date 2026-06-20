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Ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Thúy Hằng SN 1994

Duy Anh
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Cảnh sát đã đồng loạt kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh lưu trú, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến ma tuý.

Ngày 20/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Công an xã Nam Phước đã thành lập 3 tổ công tác, đồng loạt kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, tiến hành test nhanh ma túy đối với 85 công dân lưu trú.

Qua kiểm tra tại một nhà nghỉ tại thôn Triều Châu, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thành Dương (SN 1996, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) dương tính với ma túy đá.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an xã đã thu giữ 3 túi zip chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thành Dương cùng tang vật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra tại quán P.H và mời Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1994, trú xã Núi Thành) về làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá và đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Phạm Thị Thúy Hằng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an xã Nam Phước đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; tiến hành tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 1 triệu đến 3 triệu đồng: Một thanh niên sinh năm 2002 bị bắt



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