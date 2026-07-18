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Quỳnh Nga nói rõ chuyện cưới NSƯT Việt Anh

PV
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Giữa thông tin sắp cưới, Quỳnh Nga chính thức nói về chuyện kết hôn với Việt Anh.

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga nhận được vô số lời chúc phúc từ khán giả. Bên cạnh đó, câu hỏi "bao giờ được ăn cỗ?" cũng liên tục xuất hiện dưới các bài đăng của nữ diễn viên. Trước sự quan tâm của công chúng, Quỳnh Nga đã lần đầu lên tiếng làm rõ về kế hoạch kết hôn với bạn trai.

Nữ diễn viên cho biết những lời giục cưới chủ yếu xuất phát từ sự yêu mến và trêu đùa của bạn bè, người hâm mộ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô và Việt Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

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Quỳnh Nga lên tiếng về đám cưới với Việt Anh

Quỳnh Nga bày tỏ với Znews: "Câu chuyện mọi người hỏi 'bao giờ được ăn cỗ' chỉ là cách bạn bè trêu nhau. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái".

Chia sẻ của Quỳnh Nga nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ ít ngày trước, chuyện tình của cô và Việt Anh mới được cả hai xác nhận sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò.

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Quỳnh Nga và Việt Anh đã yêu nhau hơn một năm trước khi quyết định công khai. Hai người vốn là đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên gặp gỡ trong nhóm bạn nghệ sĩ và nhiều lần hợp tác trong các dự án phim truyền hình. Từ tình bạn kéo dài nhiều năm, cả hai dần nảy sinh tình cảm và lựa chọn đồng hành cùng nhau sau khi đều đã trải qua những biến cố trong cuộc sống riêng.

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Mới đây, cặp đôi gây chú ý khi cùng chia sẻ đoạn video ghi lại chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga. Trong video, Việt Anh và Quỳnh Nga không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm vai hay cùng lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn giữa khung cảnh châu Âu. Việc đồng loạt đăng tải video được xem là lời xác nhận chính thức về mối quan hệ sau nhiều năm giữ kín.

Clip Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đi Nga

Cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên có cái nhìn chín chắn hơn về tình yêu. Thay vì vội vàng nghĩ đến đám cưới, họ lựa chọn tận hưởng hiện tại, dành thời gian vun đắp tình cảm và đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.

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Tags

sao Việt

Việt Anh

Quỳnh Nga

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