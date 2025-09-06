Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tối 5/9 cho biết, mới đây đã ra quyết định truy nã đối tượng Võ Xuân Cường (SN 1978; thường trú tại ngõ 1 Trường Chinh, phường Tương Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Cường giới thiệu bản thân có quen biết nhiều lãnh đạo, hứa hẹn xin việc cho người khác. Đối tượng đã nhận trước 200 triệu đồng và cam kết sau khi hoàn tất thủ tục sẽ nhận nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, Cường không thực hiện như thỏa thuận, sau đó bỏ trốn.

Ngày 16/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Võ Xuân Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng trốn khỏi nơi cư trú, ngày 1/9/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Quyết định truy nã Võ Xuân Cường - Ảnh: CA Hà Nội

Công an đề nghị, nếu phát hiện Võ Xuân Cường ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (SĐT: 0986.715.618), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.