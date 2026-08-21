Quyết định truy nã Đỗ Thị Huyền SN 1996

Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 20/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo Quyết định truy nã đối với bị can Đỗ Thị Huyền; sinh năm: 1996; trú tại: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên).

Theo quyết định truy nã, Đỗ Thị Huyền bị khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ đang ở đâu.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Thị Huyền.

Ảnh: Công an Hưng Yên

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ người đang bị truy nã có quyền giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ số 79A đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, hoặc qua số điện thoại 069.2849.280.



