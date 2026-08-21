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Bắt tạm giam người đàn ông nhận chiếc điện thoại 19 triệu đồng của shipper nhưng không trả tiền

Duy Anh
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Nhận hàng nhưng tìm cách không trả tiền, Trần Văn Tuấn đã chiếm đoạt chiếc điện thoại trị giá 19 triệu đồng của nhân viên giao hàng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, với thủ đoạn đặt mua hàng qua sàn thương mại điện tử, lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) để tạo lòng tin, sau đó nhận hàng nhưng không thanh toán, Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên) đã chiếm đoạt chiếc điện thoại Vivo X200 Pro Mini 5G trị giá 19 triệu đồng của nhân viên giao hàng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam nêu trên đối với Trần Văn Tuấn, theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị khởi tố như nêu ở trên, trước đó Trần Văn Tuấn đã từng bị Cơ quan Công an xử lý về nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhau, hiện đang là bị can bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng và được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối với Trần Văn Tuấn, theo quy định của pháp luật.

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