Quyết định khởi tố bà chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến

Theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (sinh năm 1989), trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/9/2026, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến, địa chỉ tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, do Nông Thị Tuyến làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh là hoạt động y tế khác (phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp), nhưng từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Nông Thị Tuyến đã tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi...

Theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cũng không bảo đảm điều kiện để thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến - Ảnh: Công an Cao Bằng

Để thu hút khách hàng, Nông Thị Tuyến sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Kim Tuyến” đăng tải các bài viết, video giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Đáng chú ý, Tuyến sử dụng hình ảnh, video của khách hàng trước và sau khi làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để tạo lòng tin, thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình.

Đối với các sản phẩm filler, botox, Tuyến tư vấn, giới thiệu với khách hàng là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và nước ngoài. Tuy nhiên, các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.