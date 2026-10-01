Khởi tố chủ hệ thống thẩm mỹ viện Lê Thị Toan và hàng loạt kiều nữ

Tổng số tiền bước đầu được xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tại 3 cơ sở là hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ gồm Cơ sở thẩm mỹ JK1 tại 89C Lý Thái Tổ; Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam tại 186 Phan Chu Trinh và Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 tại phường Buôn Ma Thuột.

Thông tin trên VTC News cho hay, cơ quan điều tra xác định tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng. Cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can, trong đó có Lê Thị Toan, chủ đầu tư hệ thống.

Tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng còn tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng. Tổng số tiền bước đầu được xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tại 3 cơ sở là hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh.

Các bị can bị khởi tố - Ảnh: VTC News Các bị can bị khởi tố - Ảnh: VTC News

Thông tin trên báo Thanh Tra cho hay, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là khai thác mạnh mạng xã hội để quảng cáo, thu hút khách hàng.

Nhiều fanpage, tài khoản và nền tảng trực tuyến thường xuyên đăng tải nội dung giới thiệu dịch vụ với mức giá thấp, sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại; đồng thời quảng cáo có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, khi khách hàng đến, mức giá được quảng cáo trên mạng thường được nhân viên giải thích chỉ là giá “trải nghiệm”. Sau đó, nhân viên sử dụng những “kịch bản” tư vấn được chuẩn bị sẵn, tập trung phân tích khuyết điểm hoặc tình trạng của khách hàng rồi giới thiệu thêm các liệu trình, gói dịch vụ có giá cao hơn.

Tùy khả năng chi trả của từng người, nhân viên đưa ra chương trình giảm giá, khuyến mại có thời hạn, hỗ trợ trả góp hoặc những lý do khác để thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định ngay. Bằng cách này, số tiền khách hàng phải thanh toán cao hơn nhiều lần so với mức giá quảng cáo ban đầu.

Đáng chú ý, nội dung tư vấn, cách xử lý tình huống và phương thức tác động tâm lý khách hàng đều được xây dựng thành kịch bản để nhân viên thực hiện. Trong đó, có những phương án riêng dành cho khách hàng có khả năng chi trả cao, khách hàng còn do dự hoặc yêu cầu bác sĩ trực tiếp thực hiện.

Các hành vi không đơn lẻ mà là quy trình chặt chẽ

Quá trình điều tra xác định khi khách đến, nhân viên không có bằng cấp y khoa, không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn mặc áo blouse, tự giới thiệu là “bác sĩ”, “chuyên gia”, “bác sĩ có chuyên môn cao” hoặc “bác sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ dấu hiệu cung cấp thông tin không đúng sự thật về phương pháp, công nghệ, thuốc và các chất được sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Đáng chú ý, tại các cơ sở này còn thực hiện một số kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan đến sinh lý dù không được cấp phép. Những người thực hiện không có chuyên môn y khoa, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng.

Điển hình, khách hàng được tư vấn giảm mỡ bằng công nghệ, máy móc chuyên dụng nhưng thực tế chủ yếu là làm nóng, massage kết hợp sử dụng thuốc giảm cân.

Có trường hợp khách hàng được tư vấn thực hiện “cấy mỡ tự thân” nhưng thực tế lại sử dụng chất làm đầy để tiêm vào cơ thể. Trong quá trình thực hiện, nhân viên còn thực hiện một số thao tác nhằm khiến khách hàng tin rằng dịch vụ đang được tiến hành đúng như nội dung đã tư vấn.

Cơ quan chức năng khám xét tại các cơ sở - Ảnh: ANTT Đắk Lắk

Qua điều tra 3 vụ án, cơ quan Công an nhận định các hành vi không diễn ra đơn lẻ mà được tổ chức thành một quy trình tương đối chặt chẽ, từ quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn, xây dựng hình ảnh “bác sĩ”, chốt dịch vụ, thu tiền đến bố trí người trực tiếp thực hiện.

Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện các hệ thống thẩm mỹ nêu trên còn tổ chức hoạt động tại nhiều địa phương với phương thức quảng cáo, tư vấn và thực hiện dịch vụ giống hoặc tương tự nhau.

Riêng hệ thống MEGA GANGNAM có 4 cơ sở tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Hệ thống MEGA KOREA có 7 cơ sở tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, thành phố Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị, Cà Mau và Đắk Lắk.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, cá thể hóa hành vi và trách nhiệm của từng bị can để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.



