41 người đã bị khởi tố trong vụ án "có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức" này, cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 1/10/2026, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo.

Báo Tuổi trẻ online thông tin, tại buổi họp báo, liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại Trường chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đến nay đã khởi tố 41 bị can.

Trong đó, có ông Vũ Đình Hưng (48 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng.

Ông Hưng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công (A09) khởi tố để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hưng, 48 tuổi, từng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang trước khi sáp nhập. Ông có bằng tiến sĩ Quản lý giáo dục, thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), chuyên môn giảng dạy Toán - Tin.

Ông Vũ Đình Hưng - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký ban hành Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10/8/2026.

Theo Quyết định, ông Vũ Đình Hưng bị tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 10/8/2026. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc.

Quyết định nêu rõ lý do tạm đình chỉ là thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624 ngày 7/8/2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144 ngày 9/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

VnExpress cho hay, hiện tất cả 41 người đã bị khởi tố trong vụ án "có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức" này, cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ông Hưng còn có ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các bị can đã bàn bạc, bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh để tạo điều kiện cho các thí sinh hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm này còn bố trí giáo viên trực tiếp giải đề, đưa cho thí sinh.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VTC News

Trước đó, công an đã khởi tố ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán, thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, cùng bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến sai phạm điểm thi ở trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8/2026. Chiều 15/8, Bộ GD&ĐT công bố đáp án 12 môn thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sau khi kỳ thi kết thúc.

Đến ngày 19/8, Bộ GDĐT đã công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi này.