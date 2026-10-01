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Bắt tạm giam Lê Hiếu Thuận SN 1980

Trang Anh
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Qua làm việc, Thuận thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, dù biết bản thân đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 1/10 cho biết, ‎Công an phường Vĩnh Tế đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hiếu Thuận (sinh năm 1980, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, ngày 18/8/2026, Công an phường Vĩnh Tế đã mời Lê Hiếu Thuận đến trụ sở để kiểm tra chất ma túy trong cơ thể theo quy định. Kết quả kiểm tra xác định Thuận dương tính với chất ma túy loại Amphetamine.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hiếu Thuận - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Qua làm việc, Thuận thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, dù biết bản thân đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Xác định hành vi của Hiếu đã vi phạm Điều 256a Bộ luật Hình sự, Công an phường Vĩnh Tế tiến hành các biện pháp tố tụng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Vĩnh Tế, khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn ma túy; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong việc phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

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41 người đã bị khởi tố trong vụ án "có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức" này, cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tags

Hiếu Thuận

An Giang

sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh An Giang

phường Vĩnh Tế

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