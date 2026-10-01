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Công an Hưng Yên bắt 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc

Trang Anh
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Công an tỉnh đã bàn giao các đối tượng cho Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an để bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 1/10/2026 cho biết vừa phối hợp với Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, bắt giữ đối tượng XUE DILONG, sinh năm 1969, Quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, ngày 30/09/2026, qua công tác điều tra, nắm địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, phát hiện đối tượng XUE DILONG, bị truy nã quốc tế theo Quyết định truy nã số: [2025]00442 ngày 27/02/2025 của Công an thành phố Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc về tội “Buôn lậu hàng hóa bị cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu”, đang có mặt trên địa bàn xã Diên Hà nên đã tiến hành bắt giữ.

Cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Diên Hà đã bàn giao XUE DILONG cho Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an để bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.

- Ảnh 1.

Đối tượng XUE DILONG (mặc áo phông màu trắng) tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Cũng trong ngày 30/09, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng CHEN YUSEN, quốc tịch Trung Quốc, có Quyết định truy nã số: [2024]02361 ngày 20/11/2024 của Công an thành phố Thuỵ An, Chiết Giang, Trung Quốc về tội “Lừa đảo đầu tư trực tuyến”.

Hiện, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận đối tượng truy nã CHEN YUSEN từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc theo đúng quy định.

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Hình ảnh đối tượng truy nã CHEN YUSEN tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài. Đặc biệt là tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài của các cơ sở kinh doanh.

Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, bắt giữ được đối tượng phạm tội quốc tế. Theo đó, đa số các đối tượng bị “truy nã đỏ” khi lẩn trốn ở Việt Nam đều tìm cách thay đổi thông tin về hộ chiếu, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở tại các khu vực biên giới, né tránh việc xuất cảnh qua đường hàng không để không bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Bên cạnh đó, các đối tượng này thường tìm đến các cơ sở lưu trú có đông người nước ngoài sinh sống như các căn hộ - biệt thự liên kề, các khu phức hợp để lưu trú.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ nhà cho thuê căn hộ, nhà ở cần thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, khai báo lưu trú đối với người nước ngoài; chủ động kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin của người đến lưu trú, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Người dân khi cho người nước ngoài thuê nhà, căn hộ hoặc phát hiện người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, sử dụng giấy tờ tùy thân có dấu hiệu bất thường, thường xuyên thay đổi nơi ở hoặc có những hoạt động đáng ngờ cần nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận, đối chất mà kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

- Ảnh 3.

Ảnh tạo bởi AI

Bắt giữ Lò Thị Thương SN 1982 lúc 16 giờ
Công an Hưng Yên bắt 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc - Ảnh 4.Tất cả người mua hàng qua mạng chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Nhiều người mua hàng trực tuyến nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển.

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Hưng Yên

Công an hưng yên

Chen

công an Trung Quốc

truy nã quốc tế

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