HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Lò Thị Thương SN 1982 lúc 16 giờ

Trang Anh
|

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 02,08 gam Hồng phiến và 0,76 gam Heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Công an phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngày 1/10/2026 cho biết vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 10/8/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công an phường Điện Biên Phủ phát hiện, bắt quả tang Lò Thị Thương (SN 1982), có HKTT tại phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình; nơi ở hiện nay tại bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 02,08 gam Hồng phiến và 0,76 gam Heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Cùng ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Thị Thương để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

- Ảnh 1.

Đối tượng Lò Thị Thương tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Điện Biên

Công an phường Điện Biên Phủ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an phường Điện Biên Phủ khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Lương Văn Vụ
Tags

Điện Biên

tàng trữ trái phép chất ma túy.

Heroin

hồng phiến

công an tỉnh Điện Biên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại