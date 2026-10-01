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Khởi tố Giám đốc Công ty Thế Vinh Plywood Lương Văn Vụ

Trang Anh
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Công an xác định, ông Vụ đã bố trí cho ông Miah Shek Md Helal mang quốc tịch Băng-la-đét, làm việc, ăn ở tại xưởng sản xuất của công ty.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 1/10/2026 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 26/8/2026, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Bình Thành phát hiện một người quốc tịch Băng-la-đét đang ở và làm việc tại Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, thuộc xóm Làng Luông, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, nhưng không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, thu thập tài liệu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra xác minh, giải quyết theo quy định.

Theo các tài liệu thu thập, từ ngày 27/7/2026, ông Vụ đã bố trí cho ông Miah Shek Md Helal mang quốc tịch Băng-la-đét, làm việc, ăn ở tại xưởng sản xuất của công ty dù biết người này không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Ngày 22/9/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Miah Shek Md Helal 35.000.000 đồng về hành vi “Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 01 năm trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

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Tống đạt quyết định xử phạt hành chính và trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật và đưa người nước ngoài vào sơ sở lưu trú trong thời gian làm thủ tục trục xuất - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ngày 23/09/2026, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành đưa người nước ngoài vào cơ sở lưu trú để thực hiện các thủ tục trục xuất theo quy định.

Vụ án đối với bị can Lương Văn Vụ đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khi tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc phải kiểm tra giấy tờ liên quan đến cư trú và lao động, thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Khi phát hiện người nước ngoài không có giấy tờ cư trú hợp pháp, cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an; không bố trí việc làm, chỗ ở hoặc che giấu hành vi vi phạm.

Khởi tố giám đốc Nguyễn Phúc Hậu SN 1974
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công an Thái Nguyên

Thái Nguyên

trục xuất

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