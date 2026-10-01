Khởi tố giám đốc Nguyễn Phúc Hậu SN 1974

Công ty Tuấn Hậu do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học.

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 30/9/2026 cho biết tiếp tục phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” tại Cụm Công nghiệp Na Dương 3.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can là Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (sinh năm 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong tháng 8/2026 tại khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3, thôn Hua Cầu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Bị can Trần Văn Cường (trái) và Nguyễn Phúc Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Bảo vệ môi trường. Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Tại vị trí mà Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường đã tự ý đổ thải, không được các cơ quan chức năng cấp phép tại khu vực Cụm Công nghiệp Na Dương 3 với tổng diện tích của khu vực đất được đổ thải để san lấp mặt bằng là: 3.263,5 m2; tổng Khối tích chất thải đầm chặt tính được là 783,12 m3 có khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000 kg.

Lực lượng Công an xác định khối lượng chất thải rắn thông thường - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thi công, phá dỡ công trình cần thực hiện nghiêm các quy định về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải; không tự ý đổ, san lấp chất thải tại những khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đề nghị người dân tố giác, thông tin các hành vi vi phạm liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.