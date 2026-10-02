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Lệnh bắt Bùi Thanh Phong SN 1997

Trang Anh
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Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 01/10/2026, Công an phường Rạch Giá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong (sinh năm 1997, ngụ phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Bùi Thanh Phong rủ một đối tượng khác tìm kiếm xe mô tô, xe gắn máy để sơ hở, không có người trông coi nhằm trộm cắp.

Khoảng sáng ngày 22/9/2026, tại đường Nguyễn Trung Trực, Phong cùng đồng bọn lấy trộm 01 xe mô tô hiệu Wave dựng trước nhà dân. Sau đó, các đối tượng vứt bỏ biển số, sơn lại xe nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng để sử dụng.

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Đối tượng Bùi Thanh Phong tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang Đối tượng Bùi Thanh Phong tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang

Đến chiều cùng ngày, Phong tiếp tục lấy trộm 01 xe mô tô hiệu Vision trên đường Nguyễn Biểu rồi mang đi cầm cố được 04 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Rạch Giá nhanh chóng phát hiện, bắt giữ Phong.

Làm việc với cơ quan Công an, Bùi Thanh Phong thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp các phương tiện, tài sản liên quan đến các vụ trộm. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phong và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản; không để xe tại những nơi vắng người, thiếu người trông coi; chủ động khóa xe và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.

Bắt tạm giam Lê Hiếu Thuận SN 1980
Tags

công an An Giang

trộm cắp tài sản

An Giang

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