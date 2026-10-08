Quyết định của Hoài Lâm sau 1 ngày cưới Ngọc Trinh

Hoài Lâm đã có chia sẻ dài sau khi tổ chức lễ cưới với bà xã sinh năm 2004.

Những ngày qua, cư dân mạng "ăn cưới online" của Hoài Lâm và Ngọc Trinh. Lễ cưới của con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh diễn ra trong không gian ấm cúng, thân tình ở quê. Vợ của Hoài Lâm được khen xinh xắn, trẻ trung, cả hai có những cử chỉ ngọt ngào gây chú ý trong ngày vui. Vài đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của Hoài Lâm cũng đến chúc phúc, riêng nghệ sĩ Hoài Linh không xuất hiện.

Đến mới đây, sau 1 ngày diễn ra đám cưới, Hoài Lâm có tâm thư gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người hâm mộ và 2 bên gia đình. Nam ca sĩ cho hay mối tình của anh và Ngọc Trinh được bố mẹ ủng hộ, vung vé. Hoài Lâm chia sẻ: "Lâm cảm ơn ba mẹ hai bên. Cảm ơn ba mẹ đã luôn thương, luôn lo lắng và ở bên tụi con.

Ngày vui của con cũng là niềm vui của ba mẹ, nên con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Lâm cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em họ hàng hai bên, bà con lối xóm, bạn bè gần xa đã đến chung vui với gia đình. Có người bận rộn, có người ở xa nhưng vẫn cố gắng đến, Lâm trân trọng từng sự có mặt và từng lời chúc của mọi người.

Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, những người thầy, người anh, người chị, công ty, quản lý, người bạn đã dành thời gian đến với Lâm trong ngày đặc biệt này. Lâm vui lắm và thật sự quý tình cảm của mọi người. Và Lâm cũng muốn cảm ơn tất cả khán giả đã luôn thương Lâm".

Hoài Lâm gửi lời cảm ơn vì được chúc mừng sau lễ cưới với Ngọc Trinh

Đặc biệt, sau khi chính thức trở thành người có gia đình, Hoài Lâm cũng quyết định sống trưởng thành hơn. Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Lâm chỉ mong từ hôm nay mình sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn, để không phụ những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Cảm ơn mọi người đã đến, đã chúc phúc và đã thương hai đứa. Lâm không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn . Trong thời gian tổ chức hôn lễ khó tránh những thiếu sót vợ, chồng em mong cả nhà thông cảm bỏ qua".

Vợ của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động trong showbiz nên thông tin về đời tư trước khi kết hôn khá hạn chế. So với người chồng nổi tiếng, Ngọc Trinh gần như không xuất hiện trước truyền thông và giữ cuộc sống riêng tư. Cô từng gây chú ý khi Hoài Lâm bất ngờ công khai loạt ảnh cưới vào tháng 9/2026.

Hoài Lâm cho biết anh sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lại sự kỳ vọng của mọi người

Hoài Lâm từng nhắn nhủ Ngọc Trinh: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hoài Lâm đã có những thay đổi tích cực sau khi kết hôn

Hoài Lâm từng là một trong những cái tên nổi bật của Vbiz khi sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng “cân” nhiều thể loại âm nhạc. Sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành hiện tượng và được khán giả đặc biệt yêu mến. Thời điểm đó, Hoài Lâm liên tục ghi dấu với loạt ca khúc được yêu thích như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi.... Những bản hit giúp tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi và trở thành một trong những giọng ca được săn đón của Vpop.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Hoài Lâm cũng trải qua không ít thăng trầm. Có giai đoạn nam ca sĩ gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng và khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian lui về ở ẩn, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở quê, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà, đêm nhạc nhỏ thay vì xuất hiện dày đặc trên những sân khấu lớn như trước.

Dù không còn hoạt động sôi nổi, mỗi lần Hoài Lâm tái xuất hay có sản phẩm mới, nam ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Hành trình từ một hiện tượng Vpop đến giai đoạn sống kín tiếng của Hoài Lâm vì thế vẫn là câu chuyện được nhiều người theo dõi.

Nam ca sĩ dành nhiều lời hoa mỹ dành cho vợ sinh năm 2004

Ảnh: FBNV