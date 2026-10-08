3 giờ sáng ra quán cafe tỏ tình, chàng trai chốt một câu khiến bạn gái liền gật đầu

Vừa nhận lời yêu, nhưng trong đầu cô gái thời điểm đó đã nghĩ tới lý do để chia tay bạn trai.

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số mới nhất, câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Thị Thu Hồng (35 tuổi) và Huỳnh Đắc Khoa (35 tuổi, cùng làm trong ngành truyền thông tại TPHCM), mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ ghét, sang làm bạn, làm đồng nghiệp rồi thành người yêu. Đến khi quyết định về chung một nhà, tình yêu của họ cũng phải trải qua nhiều thử thách.

Cách đây 6 năm, Khoa tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh, còn Hồng thì được mời làm mẫu chụp. Khoa chia sẻ thời điểm đó, bản thân anh đang trong trạng thái chán nản vì vừa trải qua một vài biến cố cá nhân. Anh gần như không để ý đến bất cứ điều gì, kể cả cô mẫu ảnh xinh đẹp là Hồng. Trong khi đó, Hồng lại tỏ ra ghét anh chàng vì lỗi đi muộn ngay trong ngày đầu chụp. Mỗi lần cả nhóm làm việc chung, cả hai lại phát sinh mâu thuẫn, gây lộn. Tần suất nhiều tới mức, trưởng nhóm còn tuyên bố chương trình nào có Khoa thì không có Hồng và ngược lại.

Những ngày đầu làm việc chung, Hồng cảm thấy ghét Khoa. (Ảnh chụp màn hình)

Từ cái “ghét”, cái duyên đã kéo cả hai lại gần nhau hơn. Cuối năm 2020, Khoa quyết định nghỉ việc sau 2 ngày được thăng chức. Anh từ Tây Nguyên trở lại TP. Hồ Chí Minh, lúc này, Hồng cũng vừa cãi nhau với người bạn thân. Phải đi làm liên tục ở các tỉnh, Hồng cần một người đồng hành trên các cung đường nên đã liên hệ với anh Khoa và nhận được sự đồng ý từ anh.

Từ những lần đưa đón ấy, anh Khoa dần có tình cảm đặc biệt dành cho Hồng. Sau vài tháng, anh hạ quyết tâm phải “chốt” bằng được mối quan hệ này. 3 giờ sáng, anh đèo Hồng tới một quán cafe và tỏ tình. Anh nói: “Nếu được, em làm bạn gái anh luôn”. Bất ngờ trước lời đề nghị của anh Khoa, Hồng nhanh trí đáp câu quen thuộc: “Đừng yêu đương, mình làm bạn thôi được không?”.

“Nhiều chàng trai vì câu nói này mà từ bỏ lắm rồi, riêng tôi giải quyết luôn. Tôi nói: ‘Không, một là làm bạn, hai là làm kẻ thù, đừng lửng lơ, mệt lắm’. Có lẽ ở ngoài kịch bản, cô ấy không biết trả lời sao nên gật đầu luôn”, Khoa kể trên Vợ chồng son. Thời điểm ấy, dù đã gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu Hồng ngay lập tức nghĩ tới lý do để chia tay thời gian sau này. Cô lý giải bản thân cảm thấy chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ thực sự, không quen việc có người yêu nhưng nếu từ chối sẽ mất một người bạn.

Khoa dắt Hồng đi cafe và tỏ tình bạn gái lúc 3 giờ sáng. (Ảnh chụo màn hình)

Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu của Hồng thời điểm đó, bới chính cô đã thực sự rơi vào lưới tình của Khoa. Nhớ lại quãng thời gian dịch Covid-19 căng thẳng, vì lệnh giãn cách xã hội mà cặp đôi không thể gặp nhau nhiều. Khoa đã quyết định đăng ký làm xe ôm công nghệ để có thêm cơ hội gặp người yêu. Khi Hồng mắc bệnh, Khoa đến tận nhà đưa thuốc, đồ ăn và thậm chí còn cố gắng nán lại để ru cô ngủ. Sự chu đáo ngọt ngào ấy thực sự đã khiến Hồng hiểu đây là hạnh phúc của đời mình. Họ quyết định tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của cả hai.

Năm 2024, cả hai làm lễ dạm ngõ. Hồng và Khoa đi khám tiền hôn nhân thì phát hiện Hồng khó có con hoặc có thì cũng rất khó giữ được em bé. Đây thực sự là cú sốc lớn đối với Hồng. “Gia đình tôi rất truyền thống, bản thân tôi cũng bị tâm lý trong chuyện sống thử trước hôn nhân. Nhưng tôi ngĩ giờ mình cũng đã lớn tuổi lại khó có con. Nếu cưới rồi mới ‘thả’ thì lỡ không có con thì sao? Anh ý còn là con một. Hai đứa suy nghĩ mãi, tôi cũng khóc nhiều nên quyết định về nói chuyện với mẹ.”, Hồng nói.

Nhận được chẩn đoán từ bác sĩ, Hồng không khỏi sốc. (Ảnh chụp màn hình)

Mẹ Hồng nghe ý định của con gái “thả trước khi cưới” thì có chút lo lắng, lưỡng lự sợ khi cô có bầu đối phương lại bỏ thì sao? Hồng an ủi mẹ rằng cô đủ tài chính để có thể trở thành mẹ đơn thân và cũng là cơ hội để cô nhìn nhận lại một con người. Và mẹ cô tin tưởng vào lựa chọn của con gái.

Khoa đã đồng hành cùng bạn gái trong suốt 1 năm sau đó và đến cuối năm 2025, họ đón nhận tin vui. Hồng mang thai và sinh con đầu lòng thuận lợi. Câu chuyện tình của họ thực sự mang lại nhiều cảm xúc cho mọi người.

(Nguồn: Vợ chồng son)