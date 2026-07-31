Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)
Quang Hưng |
Quyền Tổng giám đốc Eximbank Trần Tấn Lộc vừa nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, đề nghị được thôi giữ chức từ ngày 1/8/2026. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba năm vị lãnh đạo kỳ cựu này xin rời cương vị điều hành cao nhất tại Eximbank.
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Theo markettimes.vn Copy link
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