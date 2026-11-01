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Quy định về đóng BHXH bắt buộc trong thời gian thử việc

chinhphu.vn
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Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động được thực hiện căn cứ theo hợp đồng lao động của người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang phản ánh, Nghị định số 158/2025/NĐ-CP có quy định người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định việc thỏa thuận thử việc theo một trong hai hình thức, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Ông Khang hỏi, thời gian người lao động và người sử dụng lao động "thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động" thì có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Khoản 1 Điều 24 của Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động được thực hiện căn cứ theo hợp đồng lao động của người lao động.

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