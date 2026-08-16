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Quy định mới về thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết

Duy Anh
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Luật Căn cước quy định mẫu Thẻ Căn cước mới được tinh giản một số trường thông tin hiển thị.

Quy định trên góp phần nâng cao tính bảo mật, thuận tiện trong quá trình sử dụng, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy định mới về thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Công an Điện Biên).

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước là việc điều chỉnh thông tin hiển thị trên Thẻ Căn cước theo hướng tinh gọn, hiện đại và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Việc thay đổi này giúp hạn chế việc thể hiện quá nhiều thông tin cá nhân trên bề mặt thẻ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu xác thực danh tính và thực hiện các giao dịch của công dân.

Quy định mới về thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Đối với những thông tin không còn hiển thị trên thẻ, dữ liệu vẫn được cập nhật, lưu trữ và quản lý an toàn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định.

Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền sẽ khai thác thông tin thông qua hệ thống dữ liệu điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm yêu cầu xuất trình nhiều loại giấy tờ và hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Việc tinh giản các trường thông tin trên Thẻ Căn cước không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của thẻ cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngược lại, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý dân cư, tăng cường bảo mật thông tin cá nhân và thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến nghị người dân yên tâm sử dụng Thẻ Căn cước theo quy định của pháp luật; chủ động cập nhật các quy định mới của Luật Căn cước và chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, các kênh thông tin chính thống.

Mọi thông tin của công dân đều được quản lý tập trung, an toàn, chính xác trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu giao dịch của người dân.

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