Khi nào miền Bắc sẽ xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên?

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng tại miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tháng 8 sau đó giảm dần. Không khí lạnh có thể xuất hiện vào cuối tháng 9.

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 8

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, trong một tháng qua, Bắc Bộ xuất hiện 5 đợt mưa; Thanh Hóa-Huế 3 đợt; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ 3 đợt mưa diện rộng, một số nơi mưa vừa, mưa to và có trạm vượt giá trị lịch sử.

Từ nay đến giữa tháng 9, mưa lớn tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Thanh Hóa-Quảng Trị; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào, dông.

Trong 2 tháng qua, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, nổi bật là nắng nóng diện rộng xen kẽ các đợt mưa lớn (Ảnh: Báo Lao động).

Trong thời gian trên, Bắc Bộ có 2 đợt nắng nóng; Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có 4 đợt, nhiều nơi trên 39-40°C, một số trạm vượt giá trị lịch sử.

Theo dự báo, Bắc Bộ còn nắng nóng đến hết tháng 8 rồi giảm; Trung Bộ tiếp tục nhiều ngày nắng nóng, gay gắt, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có số ngày nắng nóng cao hơn.

Không khí lạnh sẽ hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này có khoảng 7,3 cơn hoạt động trên Biển Đông và 3,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, không khí lạnh có khả năng bắt đầu ảnh hưởng từ cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, với khoảng 5-7 đợt trong 3 tháng. Dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tiếp tục xảy ra nhưng tần suất giảm dần, tập trung trong tháng 9 và tháng 10.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong điều kiện El Nino duy trì, hoạt động của không khí lạnh từ nay đến đầu năm 2027 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ không xuất hiện các đợt rét.

Trong giai đoạn tháng 12/2026-1/2027, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Người dân, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc, vẫn cần đề phòng những đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có thể kèm theo băng giá và mưa tuyết.

Bên cạnh việc làm cho mùa đông có xu hướng ấm hơn, hiện tượng El Nino còn khiến nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, đòi hỏi các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng cuối năm 2026.