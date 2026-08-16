Thông tin quan trọng trên VNeID liên quan đến đăng ký xe, người dân cần nắm rõ

Sau khi hoàn thành các thủ tục đối với lĩnh vực đăng ký xe, người dân có thể thực hiện đánh giá mức độ hài lòng ngay trên ứng dụng VNeID.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Công an đã triển khai chức năng "Đánh giá cải cách hành chính trong CAND" trên ứng dụng VNeID.

Đối với lĩnh vực đăng ký xe, sau khi hoàn thành các thủ tục như: Đăng ký xe lần đầu, đăng ký sang tên, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp biển số xe hoặc các thủ tục hành chính khác thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, người dân có thể thực hiện đánh giá mức độ hài lòng ngay trên ứng dụng VNeID.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là trên lĩnh vực đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Việc đánh giá của người dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần:

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Theo đó, việc đánh giá của người dân trên ứng dụng VneID được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn mục "Thủ tục hành chính" và truy cập chức năng "Đánh giá cải cách hành chính trong CAND"

Bước 3: Chọn "Tạo mới đánh giá"

Bước 4: Đánh giá mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết thủ tục theo các tiêu chí của hệ thống, gồm:

Việc công khai, minh bạch thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính của ngành Công an;

Mức độ thuận tiện trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính;

Thái độ, tác phong phục vụ của cán bộ;

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

Kết quả giải quyết hồ sơ;

Kiến nghị để nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Công an.

Bước 5: Gửi đánh giá

Mỗi đánh giá của người dân là nguồn thông tin khách quan, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức và công dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị Nhân dân sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký xe hãy dành ít phút để đánh giá chất lượng dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.

Sự tham gia tích cực của người dân sẽ góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.