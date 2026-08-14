Ra quyết định khởi tố phó giám đốc doanh nghiệp Phan Thanh Hoài SN 1978

Bị can Phan Thanh Hoài bị cáo buộc dùng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 10/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (sinh năm 1978), thường trú phường Cái Khế, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi can tội trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoài (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập ngày 27/12/2022 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long), hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty với vai trò Phó Giám đốc được ủy quyền, trong quí I và quí II năm 2023, Phan Văn Hoài đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa số hàng hóa này.

Bị can tiếp tục dùng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền thuế là 1.098.673.980 đồng.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.



