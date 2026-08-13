Công an mật phục lúc 5 giờ 55 phút: Bắt giữ Trần Tuấn SN 1972 và một người khác

Vào thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Tuấn đang mua thảo mộc khô nghi là ma túy của Cao Đại Dương.

Ngày 13/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác trinh sát, Công an phường Sơn Trà phát hiện Lê Văn Hóa (SN 1970, trú phường An Hải) tàng trữ 01 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy.

Làm việc với lực lượng Công an, Hóa khai nhận mua số thảo mộc trên tại khu vực bờ Đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, phường Sơn Trà.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Từ thông tin trên, lực lượng trinh sát tiếp tục triển khai mật phục. Khoảng 15h55 cùng ngày, tại khu vực bờ Đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, lực lượng Công an phát hiện Trần Tuấn (SN 1972, trú đường Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang mua thảo mộc khô nghi là ma túy của Cao Đại Dương (SN 1981, trú đường Nguyễn Thị Định, An Hải, TP Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang Tuấn và Dương, thu giữ: 01 gói thảo mộc khô nghi là chất ma túy Dương đang giao cho Tuấn; 15 gói tương tự trên người Cao Đại Dương; Khám xét nơi ở của Dương, phát hiện thêm 126 gói, tổng khối lượng ước tính khoảng 400 gam.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.