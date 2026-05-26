Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tất cả người dân cần biết

Duy Anh


Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng kéo theo trần đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ điều chỉnh.

Nhiều khoản trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1/7

Ngày 22/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định hiện hành, một số chế độ BHXH được tính trên cơ sở mức tham chiếu. Trong giai đoạn chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng (tăng 380.000 đồng).

Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng (tăng 1.900.000 đồng).

Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng/tháng lên 1.265.000 đồng/tháng (tăng 95.000 đồng) và từ 1.638.000 đồng/tháng lên 1.771.000 đồng/tháng (tăng 133.000 đồng).

Trần đóng bảo hiểm xã hội cao nhất tăng lên 50,6 triệu đồng

Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp, từ ngày 1/7, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.

Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng BHXH bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

