Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét phòng trọ của Nguyễn Anh Thư SN 1993

Duy Anh
|

Nguyễn Anh Thư cùng một đối tượng khác bị khởi tố để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 25/5, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thiện Ngà (sinh năm 1980, trú tại khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1993, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên)

Các đối tượng thòi điểm bị bắt (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 16/5, Công an phường Long Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kiểm tra một nhà trọ thuộc khóm Mỹ Quới, phường Long Xuyên.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Trần Thiện Ngà và Nguyễn Anh Thư có hành vi liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên người Trần Thiện Ngà 2 gói nilon chứa chất bột và tinh thể nghi là chất ma túy. Bước đầu, Ngà khai nhận số tang vật trên là heroin và ma túy đá. Tiếp tục khám xét phòng trọ của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm nhiều tang vật cùng dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Anh Thư khai nhận số tang vật bị thu giữ là ma túy đá cùng các dụng cụ dùng để phân chia ma túy thành nhiều phần nhỏ nhằm bán lại cho người nghiện trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các mức xử phạt đối với tội phạm liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

