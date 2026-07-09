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Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Anh Văn
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Theo Nghị định mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ có 21 đơn vị và thực hiện 31 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 276/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 8/7).

Quy định mới về cơ cấu Tổ chức của Bộ Nội vụ 2026 - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Về cơ cấu tổ chức, Chính phủ quy định Bộ Nội vụ có 21 đơn vị.

Gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Trong đó, Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. Các đơn vị còn lại là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ; trình Thủ tướng ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ theo quy định.

Về vị trí và chức năng, Nghị định nêu rõ, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ , thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và thực hiện 31 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Trực tiếp: Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán
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báo dân trí

bộ Nội vụ

Vụ Tổ chức phi chính phủ

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