Quỹ đầu tư của Shark Bình và bà Đào Lan Hương từng cùng rót vốn vào loạt startup "gà đẻ trứng vàng", có công ty hiện đã Mỹ tiến

Ông Nguyễn Hòa Bình và bà Đào Lan Hương

Trong vài năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam chứng kiến nhiều thương vụ đầu tư song hành giữa VIC Partners – mạng lưới nhà đầu tư thiên thần do bà Đào Lan Hương sáng lập, và NextTech / Next100 Ventures – quỹ đầu tư sớm của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Dù hoạt động độc lập, cả hai quỹ này lại có điểm giao thú vị: cùng xuất hiện trong các vòng rót vốn của những startup sau này trở thành "gà đẻ trứng vàng" của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt như Coolmate, LadiPage và TopCV.

Coolmate – từ thương vụ Shark Tank đến 1 triệu USD đầu tiên trên đất Mỹ

Coolmate khởi đầu năm 2019 với mô hình bán lẻ thời trang nam trực tuyến, hướng đến sản phẩm "chất lượng tốt – giá hợp lý – minh bạch chi phí". Năm 2021, công ty xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam và nhận khoản đầu tư 500.000 USD từ ông Nguyễn Hòa Bình – thông qua hệ sinh thái NextTech và quỹ Next100 Ventures. Thương vụ hoàn tất sau chương trình, trở thành một trong những deal hiếm hoi "đóng" thành công trên sóng.

Sau vòng gọi vốn này, Coolmate tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư khác, trong đó có VIC Partners, quỹ mà bà Đào Lan Hương là một trong những nhà sáng lập. Các nhà đầu tư nội địa đóng vai trò giúp startup hoàn thiện hệ thống vận hành, quản trị tài chính và kênh phân phối – nền tảng để Coolmate bước vào các vòng tiếp theo.

Đến cuối tháng 10/2024, Coolmate công bố vòng Series B trị giá 6 triệu USD do Vertex Ventures Southeast Asia & India dẫn dắt. Theo chia sẻ của CEO Phạm Chí Nhu, nguồn vốn này sẽ giúp công ty mở rộng danh mục sản phẩm và đưa hàng Việt ra toàn cầu. Đây là bước tiến hiếm hoi của một thương hiệu thời trang Việt vận hành theo mô hình D2C (Direct-to-Consumer) và đặt mục tiêu xuất khẩu trực tuyến.

Coolmate cho biết, doanh thu năm 2023 tăng gần 50% so với 2022, với hơn 800.000 khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, thương hiệu này tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc thời trang D2C trên các sàn thương mại điện tử.

Tháng 1/2025, công ty bắt đầu bán sản phẩm trên sàn Amazon. Sau 6 tháng đạt mốc 1 triệu đô doanh số đầu tiên tại Mỹ. Sau 7 tháng, Coolmate có được sản phẩm Best Seller đầu tiên trên Amazon trong ngành tất nữ dành cho Yoga và Pillates, bên cạnh các sản phẩm khác từ Trung Quốc.

Mục tiêu của công ty là đạt 1 triệu khách hàng vào năm 2025 và hướng tới IPO trong 5 năm tới (tính từ thời điểm gọi vốn Series B).

LadiPage – "xương sống" cho thương mại điện tử Việt

Năm 2021, NextTech / Next100 Ventures công bố rót vốn chiến lược vào LadiPage, nền tảng giúp doanh nghiệp và cá nhân tạo trang đích (landing page) phục vụ hoạt động marketing, bán hàng trực tuyến. Khoản đầu tư không được tiết lộ giá trị, nhưng theo ông Nguyễn Hòa Bình, mục tiêu là "tăng tốc chuyển đổi số cho hàng triệu nhà bán hàng online Việt Nam".

Trong cùng giai đoạn, VIC Partners cũng đưa LadiPage vào danh mục đầu tư – cho thấy sự đồng thuận giữa các nhà đầu tư nội địa về tiềm năng của thị trường martech (marketing technology) Việt Nam.

LadiPage nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến trong giới marketing, với hơn 2 triệu landing page được tạo lập và hàng trăm nghìn người dùng thường xuyên. Dù trải qua biến cố khi nhà sáng lập Nguyễn Bình (LadiPage) qua đời năm 2024, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ đội ngũ kế nhiệm và sự hỗ trợ của các nhà đầu tư.

Công ty được xem là một trong những startup hiếm hoi tại Việt Nam có lợi nhuận sớm trong mảng martech. Đến năm 2025, LadiPage tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và giữ vững vai trò là nền tảng marketing quan trọng trong hệ sinh thái thương mại điện tử Việt.

TopCV – từ startup CV online đến nền tảng HRTech nội địa top đầu Việt Nam

TopCV ra đời năm 2014, ban đầu chỉ là công cụ tạo CV trực tuyến miễn phí, sau đó phát triển thành nền tảng tuyển dụng và quản trị nhân sự toàn diện. Năm 2020, NextTech / Next100 Ventures công bố khoản đầu tư trị giá gần 10 tỷ đồng (~424.000 USD) vào TopCV, giúp startup này mở rộng sản phẩm trong giai đoạn COVID-19 – khi nhu cầu tuyển dụng trực tuyến tăng mạnh.

Bà Đào Lan Hương và VIC Partners cũng là những nhà đầu tư sớm, tham gia hỗ trợ chiến lược phát triển sản phẩm và kết nối nhân sự công nghệ. Đến năm 2023, TopCV thu hút Tập đoàn Mynavi (Nhật Bản) – một trong những công ty nhân sự hàng đầu tại châu Á – trở thành cổ đông chiến lược.

Nhờ nguồn vốn mới, TopCV có thêm nguồn lực để phát triển nền tảng đánh giá năng lực nhân sự bằng AI, hướng tới cung cấp giải pháp SaaS cho doanh nghiệp toàn khu vực.

Tính đến cuối năm 2024, nền tảng này đã nâng tổng số dữ liệu người dùng lên tới hơn 9.500.000 hồ sơ ứng viên (so với 6 triệu trước đó) và phục vụ hơn 200.000 nhà tuyển dụng.

TopCV được đánh giá là một trong những nền tảng HRTech nội địa hàng đầu Việt Nam, với hơn 20 triệu lượt ứng tuyển thành công.

Có thể thấy, dù khác cấu trúc và phương thức vận hành, NextTech/Next100 và VIC Partners lại có nhiều điểm giao nhau trong tư duy đầu tư: cùng nhắm đến các startup công nghệ Việt có khả năng sinh lời sớm và tiềm năng mở rộng toàn cầu.

NextTech thường rót vốn chiến lược, tích hợp startup vào hệ sinh thái 20 công ty công nghệ của mình – từ thương mại điện tử, fintech đến logistics.

VIC Partners thiên về vai trò "bệ đỡ giai đoạn đầu", hỗ trợ mentoring, kết nối mạng lưới và đồng hành qua nhiều vòng vốn.