Trước khi bị bắt, Shark Bình điều hành doanh nghiệp từng có doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Nội

Chiều nay (14/10), Công an TP Hà Nội công bố thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị bắt.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Bình, còn có 9 người khác cũng bị khởi tố với 2 tội danh trên.

Shark Bình và 9 bị can khởi tố cùng tội danh. Ảnh: CA Hà Nội

Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết, đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Khi đó, Phó giám đốc Công an Hà Nội chưa thông tin về kết quả xác minh, nhưng cho biết một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) và đã bị mất sạch.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021. Dự án này gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100. Khi đó, Shark Bình được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Dự án AntEx được quảng bá là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, nhằm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong nước. Những chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx lao dốc tới 99% giá trị, website và các kênh truyền thông của dự án này cũng lần lượt đóng cửa. Đáng chú ý, trong hơn một tháng trở lại đây, thông tin đội ngũ kỹ sư dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền" rộ lên. Nhưng trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất tiền mà còn bị mang tiếng.

Shark Bình từng là doanh nhân nổi tiếng

Shark Bình từng là gương mặt quen thuộc trên sóng Shark Tank. Ảnh: Shark Tank

Trước khi dính lùm xùm liên quan AntEx, Shark Bình được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, sớm thành công. Ông cũng là gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Việt Nam. Công ty của Shark Bình từng được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam giai đoạn từ 2007 - 2017.

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981 tại Hà Nội) là doanh nhân mảng công nghệ. Ông Bình tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Vào năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech. Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Đến năm 2020, Tập đoàn NextTech của Shark Bình mở rộng sang 7 quốc gia, có hơn 20 công ty thành viên. NextTech trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, doanh nghiệp này được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", với nhiều start up được ví như "kỳ lân" của làng công nghệ.

Cụ thể, NganLuong.vn, một đơn vị thành viên của NextTech từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Vào năm 2018, công ty Ngân Lượng từng có đỉnh doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng. Sau đó, năm 2019 giảm về gần 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng mạnh, vì biên lợi nhuận được cải thiện.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hòa Bình còn sáng lập quỹ đầu tư Next100, chuyên hỗ trợ các startup công nghệ giai đoạn đầu. Ông Bình còn là "cá mập" quen thuộc trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Đây là chương trình mà ông tham gia suốt 5 mùa và chốt khoảng 40 thương vụ. Trong đó nổi bật nhất là ông Bình đầu tư nửa triệu USD vào thương hiệu thời trang Coolmate, bánh mì Xin Chào...

Trong thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì những ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.