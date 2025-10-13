DN Việt Nam mang UAV đến Cuba làm một việc góp phần thay đổi ngành có tác động lớn đến 11 triệu dân

Chủ tịch Quốc hội Cuba trò chuyện với đại diện lãnh đạo của CTCP đầu tư và thương mại Thái Bình. ảnh: TTXVN

Đó là CTCP đầu tư và thương mại Thái Bình.

Vào ngày 3/10, tại TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Cuba dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Cuba đã gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp TP HCM để chia sẻ định hướng cũng như mở rộng hợp tác đầu tư, ﻿ thương mại Việt Nam – Cuba.

Tại cuộc gặp này, bà Vilma Sánchez Sempé, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại với châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, khẳng định rằng Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Cuba tại châu Á, là nhà đầu tư chủ chốt trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, xây dựng, công nghệ, chế biến…

Bà Vilma Sánchez Sempé nhấn mạnh, Cuba đã tiếp nhận nhiều đề xuất đầu tư từ doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông, viễn thông và nông nghiệp. Đơn cử như CTCP đầu tư và thương mại Thái Bình đang triển khai áp dụng thiết bị bay không người lái (drone) để gieo hạt, bón phân và sản xuất lúa trên diện tích 1.000 ha. Đại diện Cuba cho hay, đây là mô hình thí điểm mở ra triển vọng lớn. Đồng thời, phía Cuba mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ cao.

Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba gặp gỡ các doanh nghiệp TP HCM, ngày 3/10. Ảnh: NLĐ

Ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và thương mại Thái Bình (doanh nghiệp có gần 30 năm đầu tư, làm ăn ở Cuba), cho biết công ty đã hoạt động thương mại tại thị trường Cuba từ năm 1998. Đến năm 2015, công ty bắt đầu đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng tại đây.

Tính đến nay, doanh nghiệp này đã đầu tư 3 nhà máy tại Cuba trong các lĩnh vực, với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD ﻿ . Doanh số xuất khẩu mỗi năm của doanh nghiệp là trên 100 triệu USD. Đặc biệt, vào năm 2025, CTCP đầu tư và thương mại Thái Bình tiếp tục được cấp phép thêm một số dự án khác, chẳng hạn như chuỗi siêu thị, nhà máy sản xuất mì ăn liền, dự án trồng lúa…

Đến năm 2030, mục tiêu của Thái Bình là mở rộng diện tích canh tác lúa tại Cuba lên 25.000 ha.

Theo ông Trần Thanh Tú, lý do doanh nghiệp của ông chọn Cuba để đầu tư và gắn bó lâu dài xuất phá từ tình cảm, sự chân thành của người dân Cuba dành cho Việt Nam. Hơn nữa, doanh nghiệp của ông được hỗ trợ nhiều về chính sách và được giải quyết khó khăn vướng mắc khi làm ăn ở Cuba.

Ông bày tỏ kiến nghị rằng, một trong những khó khăn của doanh nghiệp là vốn. Vốn vay ngân hàng thương mại luôn có đủ, tuy nhiên doanh nghiệp mong muốn nhà nước có thể nghiên cứu hỗ trợ cho vay đầu tư ra nước ngoài với mức lãi suất ưu đãi hơn.

Cuba đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Tại buổi gặp gỡ, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp của thành phố tiếp tục tìm hiểu đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Cuba. Từ đó góp phần làm rạng rỡ hơn nữa để tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba, trong đó có TP HCM.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP HCM mong chính quyền Cuba sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp của TP HCM nói riêng có thêm cơ hội để tìm kiếm và đầu tư phát triển.

Trước những ý kiến chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết, Cuba đã thông qua một loạt giải pháp khuyến khích đầu tư không có trong luật hiện tại - xuất phát từ thực tế và nhu cầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Cuba.