Quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới sắp dừng nhập khẩu đến tháng 4/2026, gạo Việt đang xoay trục sang những thị trường nào?

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Philippines có kế hoạch kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến tháng 4/2026 để hỗ trợ nông dân tại quốc gia mua gạo lớn nhất thế giới, một động thái có thể gây thêm áp lực lên giá gạo toàn cầu.

Cụ thể, quốc gia Đông Nam Á này sẽ chỉ cho phép nhập khẩu trong khoảng một tháng vào tháng 1, thời điểm cần nhập khẩu ít nhất 300.000 tấn ngũ cốc từ nước ngoài, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. phát biểu trước các nhà lập pháp tại phiên điều trần tại Hạ viện. Lệnh hạn chế này, vốn được cho là chỉ kéo dài 60 ngày, đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.

Việc Manila mở rộng hạn ngạch nhằm bảo vệ nông dân địa phương, đặc biệt là trong mùa thu hoạch cao điểm. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, động thái này có thể giúp duy trì nguồn cung ở mức cao và đẩy giá xuống thấp hơn nữa cho một loại cây trồng nuôi sống hàng tỷ người trên khắp châu Á và châu Phi, đồng thời cung cấp tới một nửa nhu cầu calo hàng ngày cho người dân ở một số khu vực Đông Nam Á.

Đối với Việt Nam, về tình hình xuất khẩu gạo, trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 600 nghìn tấn gạo, đem về 288,4 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn và 3,55 tỷ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2025 ước đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt với hơn 2,9 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tuy nhiên giảm gần 9% về lượng và giảm mạnh 27% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu giảm tương ứng 20%, đạt bình quân 490 USD/tấn.

Đứng thứ 2 là Gana với hơn 764 nghìn tấn gạo, trị giá hơn 429 triệu USD, tăng mạnh 80% về lượng và tăng 47% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu ghi nhận 561 USD/tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh Gana, xuất khẩu gạo sang Bờ Biển Ngà cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng 3 chữ số. Cụ thể hết 9 tháng đầu năm, nước ta xuất sang quốc gia châu Phi hơn 852 nghìn tấn gạo, trị giá hơn 393 triệu USD, tăng mạnh 152% về lượng và tăng 94% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt 461 USD/tấn, giảm 23% so với 9T/2024.

Việt Nam đã tìm thấy cơ hội ở các thị trường khác như Gana và Bờ Biển Ngà, đặc biệt thị trường Bangladesh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 164,7 lần. Những con số này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của ngành xuất khẩu gạo Việt Nam trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường mới.

Trong 7 ngày đầu của tháng 10/2025, thị trường lúa gạo trong nước tiếp tục duy trì ổn định, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với tuần trước. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết ngày 7/10, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động ở mức 440 – 465 USD/tấn; gạo 100% tấm 315 – 319 USD/tấn; gạo Jasmine 495 – 499 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước đó.

Trên thị trường khu vực, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giảm và đang ở quanh mức thấp nhất trong 9 năm. Gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá 345 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.



