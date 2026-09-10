Quốc gia nào có đường bờ biển dài nhất thế giới?

Do có gần 37.000 hòn đảo, nước châu Mỹ này trở thành quốc gia có đường bờ biển dài nhất hành tinh.

Dựa trên dữ liệu từ The World Factbook của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Tạp chí Condé Nast Traveler đưa ra bảng xếp hạng 10 quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Dữ liệu tính tổng chiều dài ranh giới tiếp giáp giữa đất liền (bao gồm cả các đảo) và biển.

Canada, quốc gia lớn thứ hai trên thế giới về tổng diện tích, cũng có đường bờ biển dài nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

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Đường bờ biển dài 202.080 km của Canada giáp với Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông và Bắc Cực ở phía bắc.

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Alberta và Saskatchewan, đều có đường bờ biển riêng. Đường bờ biển của Canada có nhiều cảnh quan đa dạng, kết hợp giữa những vách đá, các vịnh thanh bình và vùng nước băng giá.

Sau đây là những quốc gia khác nằm trong Top 10.

Indonesia (54.716 km)

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Được tạo thành từ hơn 17.000 hòn đảo, bao gồm các thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng như Bali và Lombok, Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới. Bờ biển Indonesia là thiên đường nhiệt đới với bãi biển cát trắng, rạn san hô và vùng nước màu ngọc lam.

Greenland (44.087 km)

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Là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới không phải là một lục địa, sở hữu đường bờ biển vô cùng ấn tượng.

Bờ biển Greenland mang vẻ đẹp ngoạn mục, là sự kết hợp hoàn hảo giữa những vùng nước băng giá vùng Bắc Cực và những sông băng khổng lồ, cao chót vót đổ thẳng ra đại dương.

Nga (37.653 km)

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Đường bờ biển dài 37.653 km của Nga trải dài dọc theo phần lớn các khu vực phía bắc lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống vô cùng khác biệt.

Vùng cực Bắc (Bắc Băng Dương) mang vẻ hoang sơ, hùng vĩ với các tảng băng trôi khổng lồ. Vùng Viễn Đông (Thái Bình Dương) có thành phố Vladivostok là cảng biển lớn và sầm uất. Trong khi đó, vùng Biển Baltic (Phía Tây) có bờ biển mang vẻ đẹp cổ kính.

Philippines (36.289 km)

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Quốc đảo này được nhiều người đánh giá là nơi sở hữu những bãi biển đẹp nhất thế giới - lý tưởng cho các hoạt động lướt sóng, lặn biển ngắm san hô hay đơn giản là thưởng thức một ly cocktail dưới ánh hoàng hôn.

Philippines gồm hơn 7.000 hòn đảo và nổi tiếng với những bãi biển nguyên sơ, làn nước trong vắt.

Nhật Bản (29.751 km)

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Các tuyến đường sắt mới mở rộng giúp việc di chuyển đến những nơi như Fukui, trên bờ biển Nhật Bản, trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đường bờ biển của Nhật Bản mang vẻ đẹp phong phú, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và nét thanh bình đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.

Australia (25.760 km)

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Úc nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, từ Bondi đến Whitsundays. Quốc gia này có chung đường bờ biển với Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Đại Dương.

Cảnh quan ven biển ở Úc khá đa dạng, bao gồm những bãi biển cát trắng đẹp như tranh vẽ, rừng ngập mặn và những vách đá hiểm trở trải dài khắp các khu vực bờ biển của đất nước.

Na Uy (25.148 km)

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Nếu tính toàn bộ các hòn đảo, quốc gia Bắc Âu này thực chất sẽ đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, dữ liệu này chỉ bao gồm phần lục địa (2.650 km) kết hợp với các vịnh hẹp kéo dài, nhiều đảo nhỏ và các đường bờ biển khúc khuỷu (22.498 km).

Bờ biển Na Uy nổi tiếng nhất thế giới với hệ thống vịnh hẹp kỳ vĩ, những vách đá dựng đứng và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Mỹ (19.924 km)

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Đường bờ biển của Mỹ trải dài qua cả bờ Đông và bờ Tây, mang lại lợi thế biển cho 30 bang, bao gồm California, Maine, Bắc và Nam Carolina hay New York. Trong đó, Alaska là tiểu bang có đường bờ biển dài nhất Hoa Kỳ với khoảng 10.686 km.

New Zealand (15.134 km)

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Đứng ở vị trí thứ 10 là New Zealand - quốc gia hải đảo nằm biệt lập trên Thái Bình Dương, nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ. Chiều dài bờ biển của New Zealand 15.134 km. Bờ biển New Zealand nổi tiếng thế giới với nhiều bãi cát tuyệt mỹ, các vách đá kỳ vĩ và các vịnh thanh bình.