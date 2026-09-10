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Người đi xe đạp lấy đồ trong xe rồi không trả, người đàn ông lái ô tô đuổi theo cán tử vong đối phương

Gia Linh
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Vụ việc người đàn ông Singapore cán tử vong một người đi xe đạp tại Australia và vừa mới được đem ra xét xử đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây, một nam thanh niên người Singapore 29 tuổi đã bị kết tội ngộ sát sau khi lái xe tông vào một người đi xe đạp 48 tuổi trong chuyến du lịch tại Perth, Úc. Trước đó, Ng Jing Kai từng bị buộc tội giết người vào ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Anh ta đã nhận tội ngộ sát vào tháng 8 năm 2026 và sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, theo tin từ tờ The Straits Times.

Người đi xe đạp lấy đồ trong xe rồi không trả, người đàn ông lái ô tô cán tử vong đối phương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn ảnh: 9News)

Theo đài 9News, vào ngày 24 tháng 5 năm 2024, Ng đang lái một chiếc ô tô hiệu Kia Carnival màu xám tại Carlisle, Perth trong chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè.

Vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều, anh ta đã tông vào người đi xe đạp, khiến nạn nhân bị chiếc xe kéo lê một đoạn dài hơn 30 mét.

Người đi xe đạp bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng do các vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ng đã bị thẩm vấn và bị buộc tội giết người ngay trong cùng ngày. Anh ta hiện đang bị tạm giam và không có đơn xin tại ngoại nào được nộp.

Hành động của Ng được cho là một vụ việc tự ý trừng phạt. Cảnh sát địa phương cũng điều tra vụ án theo hướng có thể liên quan đến tranh chấp tài sản.

Theo thông tin, Ng cáo buộc người đi xe đạp đã lấy đồ từ chiếc xe và từ chối trả lại.

Cảnh sát địa phương cho biết, một số người thân và bạn bè của Ng đã có mặt trên xe khi vụ việc xảy ra. Tại Perth, mức án tối đa cho tội ngộ sát là tù chung thân.

Theo hồ sơ LinkedIn, Ng đã làm gia sư môn Toán tại Indigo Education Group từ tháng 10 năm 2022. Anh ta có bằng cử nhân kế toán của Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore) và tốt nghiệp Trường Trung học Dunman vào năm 2015.

Gia Linh (Theo Mothership)


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