3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 10/9

Tử vi học có nói ngày thứ Năm, 10/9, cũng là ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Trong ngày Thứ Năm, ngày 10/9/2026, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Ốc Thượng Thổ, biểu trưng cho lớp ngói đất nung che chở trên mái nhà trước sương gió và bão bùng. Cát khí của nạp âm này mang lại cho bản mệnh sự kiên cường, vững chãi cùng tinh thần trách nhiệm cao cả trong mọi công việc lớn nhỏ.

Lớp đất mái nhà tuy khô ráo, tĩnh tại nhưng lại là tấm lá chắn bảo vệ thành quả lao động, giúp bạn củng cố và giữ chặt nguồn tài lộc một cách an toàn. Tuy nhiên, do tính chất Thổ trên cao có phần cô độc và cứng nhắc, bạn nên mở lòng lắng nghe ý kiến xung quanh để tránh bỏ lỡ những cơ hội đầu tư linh hoạt trong ngày.

Tử vi học có nói, ngày Đinh Hợi sẽ mang đến tài lộc và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp hỗ trợ - Tiền tài bứt phá

Bước sang ngày Đinh Hợi, người tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Tam Hợp mang lại nguồn năng lượng tài lộc vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Bản mệnh được các cát tinh soi đường dẫn lối nên tư duy kinh doanh trở nên sắc bén và dễ dàng tìm ra những hướng đi mới đầy tiềm năng.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trong công việc và hứa hẹn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng. Đối với những người đang làm chủ doanh nghiệp, ngày này mang lại lượng khách hàng đổ về tấp nập giúp doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến. Các danh mục đầu tư trước đây tưởng chừng như dậm chân tại chỗ nay bất ngờ đem lại nguồn lợi nhuận đổ về túi một cách đều đặn.

Tuổi Mão cũng có khả năng nhận được những lời mời hợp tác béo bở từ các đối tác lớn có uy tín trên thị trường. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân cũng như tái đầu tư mà không cần đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên bạn vẫn nên có một kế hoạch quản lý tài chính khoa học để dòng tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất. Con giáp tuổi Mão hãy tranh thủ thời cơ vàng ngọc của ngày hôm nay để hiện thực hóa các ý tưởng làm giàu vì tỷ lệ thành công đang ở mức rất cao.

Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Soi rọi - Tài lộc ngập tràn

Nằm trong bộ ba Tam Hợp với địa chi Hợi của ngày, người tuổi Mùi sẽ là con giáp khởi động ngày mới với vận trình tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ. Sự nhạy bén thiên bẩm với những con số giúp bạn nhanh chóng chốt được những giao dịch tài chính có lợi nhuận cao ngay trong ngày.

(Ảnh minh họa)

Thu nhập chính duy trì đà tăng tiến ổn định song hành cùng các nguồn thu phụ từ nghề tay trái giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ mang đến cho tuổi Mùi những thông tin đầu tư mang tính chiến lược và vô cùng quý giá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này dũng cảm mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang những thị trường mới.

Bạn còn có vận may trúng thưởng ở các chương trình tri ân hoặc bất ngờ nhận được những món quà có giá trị từ người thân. Mọi áp lực nợ nần hay khó khăn về dòng tiền phát sinh trước đó hoàn toàn được giải tỏa triệt để. Lời khuyên cho con giáp tuổi Mùi là nên trích ra một phần thành quả này để tiếp tục đầu tư vào tri thức hoặc nâng cấp công cụ làm việc. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin tận hưởng một ngày làm việc đầy năng lượng với túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Dần: Tận hưởng Lục Hợp - Phú quý vinh hoa

Mối quan hệ Lục Hợp giữa Dần và Hợi mang lại cho con giáp tuổi Dần một ngày Thứ Năm, cũng là ngày cuối tháng 7 âm ngập tràn may mắn và sự hòa hợp về mặt nhân duyên. Bạn đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các dự án kiếm tiền.

(Ảnh minh họa)

Những bế tắc trong việc thu hồi công nợ trước đây hoàn toàn được tháo gỡ một cách êm đẹp nhờ sự can thiệp và giúp đỡ từ quý nhân. Đối với những người làm nghề tự do, bạn liên tục nhận được những đơn hàng hoặc lời mời hợp tác mới với mức thù lao rất hậu hĩnh. Dòng tiền lưu thông trơn tru giúp tuổi Dần có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn cho gia đình.

Khả năng ngoại giao xuất sắc cũng giúp con giáp này thuyết phục thành công các nhà đầu tư rót vốn vào ý tưởng kinh doanh mới của mình. Vận trình tài lộc lên cao nhưng bạn cũng cần tỉnh táo trước những khoản chi tiêu ngẫu hứng cho các món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả tài chính và duy trì lộc khí lâu dài cho tương lai. Sự khởi đầu thuận lợi này chính là bệ phóng vững chắc để con giáp tuổi Dần gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong những ngày tiếp theo.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều cát khí từ các cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Dần vẫn cần hành sự cẩn trọng để bảo toàn tài lộc. Bản chất nạp âm Ốc Thượng Thổ của ngày Đinh Hợi mang tính che chở và cố định, nhắc nhở bạn nên tập trung bảo vệ những thành quả hiện có thay vì mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực quá mới lạ.

Việc ký kết giấy tờ hay thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn trong ngày cần được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các sai sót pháp lý đáng tiếc. Bản mệnh cũng nên tận dụng tối đa sự giúp đỡ của quý nhân để giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng hoặc các tranh chấp tài chính cũ. Cuối cùng, một kế hoạch chi tiêu hợp lý và giữ thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn giữ chặt ví tiền, biến cát khí trong ngày thành nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.