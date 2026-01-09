Quốc gia châu Âu tuyên bố không cho Venezuela hồi hương 31 tấn vàng dự trữ

Anh sẽ tiếp tục giữ 31 tấn vàng dự trữ của Venezuela đang nằm tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết Anh từ chối công nhận chính phủ Venezuela, điều đó có nghĩa là vàng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ này sẽ vẫn được lưu giữ tại Ngân hàng Anh.

BoE đang giữ hộ khoảng 400.000 thỏi vàng của các chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới tại các hầm chứa ở phố Threadneedle. Đây là trung tâm lưu trữ toàn cầu lớn thứ 2 sau Cục Dự trữ Liên bang New York.

Riêng Venezuela, nước này có khoảng 31 tấn vàng do BoE nắm giữ, tương đương khoảng 15% tổng dự trữ ngoại tệ của nước này. Các tài liệu tòa án Anh ước tính giá trị số vàng này vào năm 2020 là khoảng 1,95 tỷ USD. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó, có nghĩa là giá trị hiện tại ước đạt 3,6 tỷ USD.

Ông Maduro đã cố gắng hồi hương vàng từ Anh để hỗ trợ kinh tế Venezuela. Tuy nhiên, BoE đã từ chối yêu cầu này vì Anh không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của nước này.

Chính phủ Tổng thống Maduro đã kiện đòi lại vàng vào năm 2020 nhưng bị thua kiện vào năm 2023.

Anh và các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, đã từ chối công nhận tính hợp pháp của ông Maduro với cáo buộc gian lận bầu cử năm 2024. Ông Delcy Rodríguez, phó tổng thống Venezuela, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela vào 5/1.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tính đến năm 2014, Venezuela nắm giữ khoảng 360 tấn vàng, trị giá khoảng 50 tỷ USD theo giá hiện nay. Tuy nhiên, lượng dự trữ vàng của nước này đã giảm đáng kể sau năm 2014 khi ông Maduro phải bán bớt vàng để huy động tiền mặt nhằm hỗ trợ kinh tế. Venezuela đã ngừng báo cáo dữ liệu về lượng vàng dự trữ cho Hội đồng Vàng Thế giới vào năm 2018.

Venezuela đã bán vàng cho các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cũng có thông tin cho rằng nước này đã bán một lượng vàng cho đồng minh Iran, quốc gia cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo truyền thông phương Tây, dự trữ ngoại tệ của Venezuela hiện ở mức khoảng 13 tỷ USD, giảm so với mức đỉnh khoảng 42 tỷ USD vào năm 2008.

Venezuela không phải là trường hợp đầu tiên bị phong tỏa dự trữ quốc gia ở nước ngoài. Nhiều quốc gia đang tìm cách hồi hương dự trữ ở nước ngoài trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu bất ổn. Các nhà phân tích cho rằng đây là một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng giá gần đây của vàng khi sự hoài nghi ngày càng gia tăng đối với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và sự đổ vỡ của trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ.

Sau cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, các chính phủ phương Tây do Mỹ dẫn đầu – bao gồm Anh và EU – đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga. Phần lớn số tiền này được giữ tại Euroclear ở Brussels.﻿

Tham khảo: The Guardian, Telegraph﻿