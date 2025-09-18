Quên iPhone 17 Pro Max đi: Điện thoại Samsung này có một tính năng vượt trội lại còn rẻ hơn đến 13 triệu

iPhone 17 Pro Max đã chính thức trình làng, mang đến cuộc lột xác lớn đầu tiên về thiết kế của iPhone trong nửa thập kỷ qua. Nhưng liệu chừng đó có đủ để đánh bại đối thủ truyền kiếp Galaxy S25 Ultra từ Samsung?

Hai mẫu flagship hàng đầu trên thị trường sở hữu khá nhiều điểm chung, từ màn hình 6.9 inch cho đến những con chip mạnh mẽ nhất tương ứng trên nền tảng iOS và Android.

So sánh một thiết bị cách biệt thế hệ dường như là khá khập khiễng, nhưng khi đào sâu vào những gì mà Galaxy S25 Ultra làm được, cùng giá bán đã rẻ như hiện tại (chỉ còn khoảng 25 triệu so với mức 38 triệu của iPhone 17 Pro Max), điện thoại Samsung vẫn là lựa chọn xứng đáng ngay cả khi được xếp chung mâm với con “quái vật” mới từ Apple.

iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: Thiết kế và màn hình

Apple đang tạo ra sự thay đổi lớn khi quay trở lại với chất liệu nhôm cùng khung máy nguyên khối (unibody) hoàn toàn mới trên iPhone 17 Pro Max, trong khi đó Samsung tiếp tục trung thành với titan trên Galaxy S25 Ultra.

Thiết kế của iPhone 17 Pro Max có thể nói là khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây. Mặc dù thoạt nhìn, nhiều người có thể cho rằng chiếc máy này chỉ giống iPhone 16 Pro Max với một cụm camera hình chữ nhật. Nhưng theo Apple, phần lồi này giờ được gọi là "bệ camera" (camera plateau) và là một phần không thể tách rời của cấu trúc nhôm nguyên khối. Toàn bộ khung máy giờ đây là một thể thống nhất, chỉ với một tấm kính duy nhất được đặt gọn vào mặt lưng để hỗ trợ sạc không dây.

Kiểu dáng mới của iPhone 17 Pro Max được thiết kế nhằm tăng cường độ bền và cải thiện khả năng tản nhiệt, giải quyết một vài nhược điểm của vật liệu titan trên các thế hệ tiền nhiệm. Máy vẫn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, nhưng nay được trang bị kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước với lớp phủ chống phản chiếu. Đây là một sự học hỏi rõ ràng từ Samsung Galaxy S25 Ultra, vốn đã gây tiếng vang với màn hình chống chói đột phá ra mắt hồi đầu năm.

Về tổng thể, cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều có màn hình 6.9 inch, nhưng đại diện từ Samsung có thân máy phẳng và mỏng hơn. Galaxy S25 Ultra chỉ dày 8.2mm, trong khi thông số này trên iPhone là 8.75mm. Mẫu smartphone của Apple cũng nặng hơn 15 gram. Do đó, xét về kiểu dáng và cảm giác cầm nắm, Galaxy S25 Ultra có thể sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Cả hai điện thoại đều sử dụng tấm nền OLED hỗ trợ tần số quét biến thiên 120Hz LTPO. Tuy nhiên, sản phẩm của Apple có phần nhỉnh hơn về độ sáng, khi iPhone 17 Pro Max có thể đạt tới 3,000 nits khi sử dụng ngoài trời. Galaxy S25 Ultra đạt mức tối đa 2,600 nits, một con số cũng đã quá đủ để hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện.

Ngược lại, Samsung có lợi thế hơn một chút với độ phân giải 3.120 x 1.440, cao hơn so với 2.868 x 1.320 của iPhone 17 Pro Max. Điều này tương đương với mật độ điểm ảnh khoảng 498 ppi so với 460 ppi.

Một điểm đáng chú ý là Galaxy S25 Ultra được tích hợp sẵn bút S Pen, cho phép người dùng vẽ vời hoặc ghi chú nhanh chóng. Thậm chí, một số tính năng Galaxy AI còn tận dụng bút S Pen để tăng tính tiện dụng, ví dụ như Sketch to Image.

iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: Hiệu năng và pin

Chip Apple A19 Pro và Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy là hai bộ vi xử lý di động mạnh mẽ nhất thị trường hiện nay, và chúng lần lượt là trái tim của iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Con chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy cung cấp sức mạnh cho S25 Ultra đến nay đã gần một năm tuổi. Ngoại trừ hiệu suất đồ họa, hiệu năng của nó vốn chỉ so sánh được với con chip thế hệ trước của Apple là A18 Pro.

Các kết quả benchmark rò rỉ của chip A19 Pro cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ một lần nữa vươn lên dẫn đầu, và có tin đồn rằng chiếc điện thoại này sẽ có sức mạnh đồ họa sánh ngang với M2 MacBook Pro.

Cả hai điện thoại đều trang bị buồng hơi tản nhiệt để làm mát những con chip siêu mạnh này, đồng thời tích hợp các cơ chế tối ưu hóa nhằm cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng pin. Cả hai đều có 12GB RAM ở phiên bản tiêu chuẩn, nhưng chỉ Galaxy S25 Ultra mới có tùy chọn RAM 16GB đi kèm với phiên bản bộ nhớ 1TB.

Lần đầu tiên, thời lượng pin và sạc đang bắt đầu nghiêng về phía iPhone. iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin dung lượng 5,088mAh, cao hơn một chút so với con số 5,000mAh của Galaxy S25 Ultra. Máy cũng có thể sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút.

Dù Samsung Galaxy S25 Ultra có pin 5.000mAh, máy từng bị iPhone 16 Pro Max (pin thấp hơn) vượt qua trong các bài kiểm tra trước đây, với thời lượng lần lượt là 17 giờ 14 phút so với 17 giờ 35 phút.

Về phần mình, Galaxy S25 Ultra lại ghi điểm với cổng USB-C có thông số kỹ thuật cao hơn, hỗ trợ USB 3.2 Gen 1 so với chuẩn USB 3.0 trên iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: Camera

iPhone 17 Pro Max trang bị hệ thống camera sau mạnh mẽ với bộ ba cảm biến 48MP, bao gồm ống kính chính, ống kính siêu rộng và ống kính tele. Tuy nhiên, camera tele lại vừa là một nâng cấp, vừa là một "cải lùi" ở một khía cạnh khác.

Đây là ống kính 48MP với khả năng zoom quang 4x, nhưng có thể đạt mức zoom chất lượng quang học 8x nhờ vào việc crop cảm biến (sensor-cropping) để cho ra ảnh 12MP. Để so sánh, iPhone 16 Pro Max năm ngoái có zoom quang 5x, nhưng không có khả năng crop từ cảm biến độ phân giải cao như mẫu máy mới.

Sau nhiều năm bị "coi như trò cười", cuối cùng chiếc iPhone này đã có thể đuổi kịp các lão làng Android Trong cuộc đối đầu không hồi kết giữa iPhone và Android, iPhone luôn trong tình trạng "cúi gầm mặt" trước những thông số cao vời của điện thoại Android.

Ngoài ra, cảm biến chính 48MP có thể chụp ảnh 24MP và 12MP, còn cảm biến siêu rộng 48MP mang lại góc nhìn 120 độ để thu được nhiều chi tiết hơn vào khung hình. Apple cũng đã bổ sung một cảm biến camera trước 18MP hoàn toàn mới cho toàn bộ dòng iPhone 17. Đây là một cảm biến hình vuông thay vì tỷ lệ 4:3 truyền thống, đồng nghĩa với việc bạn có thể chụp ảnh selfie theo hướng dọc hoặc ngang mà không cần xoay điện thoại – một tính năng khá hay ho.

Trên lý thuyết, Samsung Galaxy S25 Ultra sở hữu hệ thống camera sau linh hoạt hơn. Người dùng sẽ có một cảm biến chính 200MP, đi kèm ống kính siêu rộng 50MP và hai ống kính tele cung cấp khả năng zoom quang 3x và 5x. Con số này vượt trội so với ống kính vật lý của iPhone 17 Pro Max, nhưng sẽ kém hơn nếu tính đến khả năng zoom 8x chất lượng quang học nhờ crop cảm biến.

Camera trước của Samsung là một ống kính góc rộng 12MP và không có những "chiêu trò" thú vị như cảm biến vuông trên iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: Đâu là lựa chọn?

Cả iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra đều là những gì tinh túy nhất mà thế giới iOS và Android mang lại, nhưng chúng cũng khó có thể làm lung lay những người hâm mộ trung thành của mỗi hệ điều hành.

iPhone 17 Pro Max vẫn là một bước tiến lớn của Apple. Ống kính tele 48MP mới sẽ là một cải tiến vượt bậc cho các tín đồ nhiếp ảnh, viên pin lớn hơn sẽ kéo dài thời lượng sử dụng vốn đã ấn tượng, và việc có thêm 4GB RAM cũng cực kỳ đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, đây chưa phải là một chiến thắng áp đảo trước flagship của Samsung. Trên lý thuyết, những cải tiến này thực chất chỉ giúp iPhone bắt kịp thông số của S25 Ultra, chứ chưa thể vượt qua. Và với bút S Pen đi kèm, Samsung có lẽ vẫn chiếm lợi thế về năng suất làm việc.

Cũng cần nhớ rằng, trong khi iPhone 17 Pro Max là sản phẩm hoàn toàn mới, đối thủ từ Samsung đã đi được hơn nửa vòng đời sản phẩm, và Samsung Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Rất có thể mọi lợi thế về hiệu năng của iPhone 17 Pro Max sẽ bị đảo ngược vào thời điểm đó.

Cứ thấy điện thoại nào cấu hình hoành tráng là đắt mấy cũng mua, người Việt đã "bị lừa" suốt bao năm qua? Từ camera 200 megapixel, sạc siêu nhanh, màn hình 145Hz hay RAM trang bị lên đến 24GB, nhiều người dùng Việt Nam có thể đã "phí tiền" vào những thứ mình không cần đến.

Xét trên lý thuyết, Galaxy S25 Ultra mang lại sự linh hoạt hơn với bút S Pen tích hợp và tổng cộng năm ống kính camera. Thiết kế mỏng và nhẹ hơn đại diện cho đỉnh cao trong kỹ thuật và ngôn ngữ thiết kế của Samsung, điều mà có lẽ ngay cả người dùng iPhone cũng phải công nhận.

Đây là những chiếc điện thoại tốt nhất, đại diện cho hai thế giới iOS và Android. Vì vậy, quyết định cuối cùng có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc bạn yêu thích trải nghiệm trên hệ điều hành iOS hay One UI hơn.

Nhưng nếu xét về hiệu năng trên giá thành, Galaxy S25 Ultra đang chiếm ưu thế khi giá bán giờ đây đã giảm xuống còn mức 24-25 triệu ở thị trường Việt Nam. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max (giá 38 triệu), thậm chí là cả với iPhone 16 Pro Max (khoảng 27-28 triệu). Do đó, mẫu điện thoại của Samsung sẽ đáng mua hơn với người dùng yêu thích Android cũng như muốn thắt chặt hầu bao.