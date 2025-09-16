Chuyên gia review: “Không phải vì nghèo nhưng tôi sẽ không mua bất cứ mẫu iPhone 17 nào trong năm nay”

Dù dòng iPhone 17 ra mắt gây được tiếng vang, cây bút review Kyle Kucharski từ trang ZDNET cho biết anh sẽ tiếp tục dùng chiếc iPhone 12 của mình thay vì nâng cấp lên thế hệ mới nhất. Lý do không phải vì tiền bạc mà chỉ đơn giản là tại Apple “làm máy quá bền”. Dưới đây là chia sẻ của Kucharski.

Không cần nâng cấp liên tục

Từng có một thời, người dùng có thói quen thay iPhone vài năm một lần. Đó là thời điểm mà mỗi chiếc iPhone mới ra mắt đều mang lại cảm giác như một thiết bị hoàn toàn mới, được trang bị hàng loạt tính năng đột phá cùng những bước tiến vượt bậc về phần cứng.

Tuy nhiên, khi iPhone ngày càng được hoàn thiện, những tính năng mới này dường như không còn quá "bùng nổ" mà chỉ là những cải tiến nhỏ giọt qua mỗi phiên bản. Điều này, kết hợp với phần cứng ngày càng bền bỉ, đã khiến chu kỳ nâng cấp của người tiêu dùng chậm lại đáng kể.

Ngày nay, người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Statista, người ta chỉ ra rằng người dùng đang chờ đợi lâu hơn để nâng cấp điện thoại, và khoảng thời gian này được dự báo sẽ tiếp tục tăng – dự kiến lên mức trung bình 2,93 năm giữa các lần nâng cấp vào năm 2027.

Bản thân tôi cũng thuộc nhóm này, và tôi không hề đơn độc. Thực tế, tôi vẫn đang sử dụng tốt chiếc iPhone 12 – một mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2020. Hồi đầu năm, tôi đã tự nhủ sẽ "lên đời" iPhone 17 vào mùa thu này. Năm năm cho một chiếc điện thoại, thế là quá đủ rồi, đúng không?

Vậy mà, khi sản phẩm mới ra mắt, tôi lại thay đổi quyết định. Tôi sẽ đợi thêm một năm nữa. Tại sao ư? Vì chiếc iPhone 12 của tôi vẫn còn quá tốt. Thời lượng pin vẫn hoạt động rất ổn, màn hình chỉ có một vết nứt nhỏ như sợi tóc, và quan trọng là nó vẫn được cập nhật lên hệ điều hành mới nhất của Apple: iOS 26. Dưới đây là một vài lý do khác khiến tôi quyết định chờ đợi.

Các mẫu máy đời cũ vẫn được cập nhật iOS 26

Bản nâng cấp hệ điều hành mới nhất của Apple vẫn hỗ trợ các thiết bị cũ như iPhone 11. Điều này rất quan trọng, bởi lẽ linh hồn của bất kỳ sản phẩm Apple nào chính là hệ điều hành. Các thiết bị này được thiết kế để hoạt động trong một hệ sinh thái đồng nhất, bổ trợ cho nhau để nâng cao trải nghiệm, chứ không phải là những sản phẩm độc lập.

Theo đó, việc được cập nhật lên hệ điều hành mới nhất đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp cận được nhiều tính năng phần mềm tân tiến, như thiết kế giao diện người dùng Liquid Glass được làm mới, các cải tiến nâng cao trải nghiệm trên hàng loạt ứng dụng như Camera và Photos, tính năng tự động sàng lọc cuộc gọi, và các tính năng hỗ trợ bởi AI như dịch thuật thời gian thực, Shortcuts, và Visual Intelligence.

Thời gian hỗ trợ phần mềm ngày nay cũng dài hơn. Mặc dù Apple không công bố con số cụ thể, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng ít nhất 5 năm hỗ trợ và thông thường là từ 7 năm trở lên cho các bản cập nhật bảo mật.

Nếu phần lớn trải nghiệm người dùng đều nằm ở hệ điều hành, thì bạn không nhất thiết phải sở hữu chiếc iPhone mới nhất để tận hưởng những tính năng thời thượng.

Phần cứng của Apple ngày càng bền bỉ

Tôi đã dùng qua vô số điện thoại, từ chiếc Nokia nắp gập đầu những năm 2000, chiếc Blackberry, cho đến nhiều thế hệ iPhone khác nhau. Phải thừa nhận rằng, phần cứng trên các thiết bị này ngày càng trở nên bền bỉ và đáng tin cậy hơn qua mỗi phiên bản.

Đừng hiểu lầm, phần cứng trên iPhone 17 chắc chắn là một nâng cấp vượt trội: máy mỏng và nhẹ hơn, màn hình ProMotion 120Hz vốn chỉ có trên dòng Pro, hệ thống tản nhiệt cải tiến, con chip A19 hoàn toàn mới, 12GB RAM, và khả năng quay video 8K. Nhưng tất cả những điều này đều vấp phải một câu hỏi quan trọng: Bạn có thực sự cần chúng không?

Sau nhiều năm bị "coi như trò cười", cuối cùng chiếc iPhone này đã có thể đuổi kịp các lão làng Android Trong cuộc đối đầu không hồi kết giữa iPhone và Android, iPhone luôn trong tình trạng "cúi gầm mặt" trước những thông số cao vời của điện thoại Android.

Trong khi những nhà sáng tạo nội dung và người đam mê công nghệ có thể sẽ háo hức mong chờ thiết kế mới cùng ống kính tele 48MP, thì thực tế là người dùng iPhone thông thường có thể sẽ không tận dụng hết các tính năng này. Với cụm camera kép 12MP của iPhone 12, tôi vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp đáng kinh ngạc. Còn khi cần những bức ảnh chất lượng cao thực sự, tôi sẽ dùng đến chiếc máy ảnh cơ của mình.

Những điều tôi có thể sẽ bỏ lỡ

Dòng sản phẩm iPhone 17 có một nhân tố hoàn toàn mới: phiên bản Air. Chiếc iPhone siêu mỏng này chỉ dày 5,5mm, sở hữu màn hình 6,6 inch với viền mỏng như dao cạo, giúp nó trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn và có màn hình lớn hơn. Xét về mặt này, đây chắc chắn là một bản nâng cấp đáng giá về thiết kế, là chiếc điện thoại mỏng nhất của Apple từ trước đến nay.

Nếu bạn say mê thiết kế của iPhone Air, việc nâng cấp hoàn toàn có thể là xứng đáng, bởi trên thị trường chưa có chiếc iPhone nào tương tự. Hơn nữa, dù không rẻ, mức giá khởi điểm 999 USD của iPhone Air cũng không phải là quá đắt đỏ.

Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng của Air cũng đi kèm những sự đánh đổi. Đáng chú ý nhất, máy đã loại bỏ cả ống kính góc siêu rộng và tele, chỉ giữ lại một camera chính 48MP duy nhất ở mặt sau. Rõ ràng, đây là một chiếc điện thoại tập trung vào sự mỏng nhẹ, chứ không hẳn là một bản nâng cấp toàn diện về phần cứng.

Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất? Trong một năm mà phiên bản iPhone 17 nào cũng có những thay đổi đáng giá, việc lựa chọn một chiếc điện thoại hoàn hảo như iPhone 17 Pro Max dường như lại không cần thiết.

Cuối cùng, nếu muốn trải nghiệm tất cả các tính năng Apple Intelligence mới nhất trên iOS 26, bạn sẽ cần một mẫu iPhone trang bị chip A17 Pro trở lên – hay ít nhất là phải iPhone 15 trở lên. Nếu bạn đang dùng một mẫu máy cũ hơn, bạn sẽ không thể tiếp cận những tính năng này.

Qua mỗi thế hệ, iPhone ngày càng trở nên mạnh mẽ, bền bỉ hơn, và cũng vì thế, chúng càng đáng để chúng ta giữ lại sử dụng thêm vài năm. iPhone 17 là một bản nâng cấp đáng giá và là một trong những mẫu máy tạo được nhiều dấu ấn nhất trong vài năm trở lại đây, nhưng đối với tôi, nó chưa thực sự cần thiết vào lúc này. Suy cho cùng, tôi muốn xem chiếc iPhone 12 của mình có thể bền bỉ đến đâu, bởi nó vốn được tạo ra để trường tồn với thời gian.