Sau nhiều năm bị "coi như trò cười", cuối cùng chiếc iPhone này đã có thể đuổi kịp các lão làng Android

Trong cuộc đối đầu không hồi kết giữa iPhone và Android, có một điều mà người hâm mộ Android luôn có thể tự hào chỉ ra chính là thông số kỹ thuật "trên giấy".

Dù điện thoại của Apple thường chiếm ưu thế về hiệu năng vi xử lý, nhưng ở hầu hết các khía cạnh khác – ít nhất là về mặt con số – những chiếc điện thoại Android tốt nhất vẫn luôn vượt trội hơn.

Đó là những thông số như dung lượng RAM, dung lượng pin, thông số camera và tần số quét màn hình. Nhưng với dòng iPhone 17 – và đặc biệt là iPhone 17 Pro Max – Apple dường như đã bắt kịp cuộc đua.

Toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 cuối cùng cũng được trang bị màn hình tần số quét 120Hz, xóa bỏ một trong những điểm yếu cố hữu từng bị chỉ trích của Apple trong quá khứ. Không chỉ vậy, iPhone 17 Pro Max giờ đây còn có thể cạnh tranh sòng phẳng với thế giới Android về cả RAM, pin, và khả năng zoom của camera.

Nâng cấp thêm 4GB RAM

Về dung lượng RAM, Apple chưa bao giờ công bố con số chính thức. Tuy nhiên, trang MacRumors đã tìm ra thông tin này qua phiên bản mới nhất của bộ công cụ lập trình Xcode 26. Theo đó, iPhone 17 Pro Max (cũng như iPhone 17 Pro và iPhone Air) sẽ được trang bị 12GB RAM.

Đây là một bước nhảy vọt so với mức 8GB trên dòng iPhone 16 Pro, và đủ để sánh ngang với Samsung Galaxy S25 Ultra ở hầu hết các thị trường (dù một vài quốc gia có phiên bản đặc biệt 16GB RAM và 1TB bộ nhớ).

Nói về bộ nhớ trong, Apple thậm chí còn vượt mặt hầu hết các điện thoại Android khi iPhone 17 Pro Max cung cấp tùy chọn lưu trữ lên đến 2TB.

Quay trở lại với RAM, dòng iPhone 17 Pro cũng ngang bằng với hầu hết các phiên bản của Samsung Galaxy Z Fold 7 và một số phiên bản của OnePlus 13.

Trong số những chiếc điện thoại Android hàng đầu, có lẽ đối thủ duy nhất mà iPhone 17 Pro Max chưa thể bắt kịp về RAM là Google Pixel 10 Pro và Google Pixel 10 Pro XL. Cả hai đều được trang bị 16GB RAM trên mọi phiên bản, nhưng lại đi kèm với vi xử lý yếu hơn đáng kể và dung lượng lưu trữ tối đa chỉ dừng lại ở 1TB.

Pin lớn hơn và khả năng zoom ấn tượng hơn

Tiếp đến là dung lượng pin của iPhone 17 Pro Max. Trong nhiều năm, mức 5.000mAh đã trở thành tiêu chuẩn cho các mẫu điện thoại Android màn hình lớn, nhưng Apple vẫn "cố chấp" duy trì con số thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi. iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin dung lượng 5.088mAh, một sự nâng cấp đáng kể từ mức 4.685mAh của iPhone 16 Pro Max.

Cần lưu ý rằng chỉ phiên bản iPhone 17 Pro Max chỉ hỗ trợ eSIM mới có viên pin lớn này; các phiên bản khác sẽ có dung lượng 4.832mAh. Dù vậy, tại các thị trường lớn như Mỹ, nơi chỉ bán phiên bản eSIM, sẽ có một lượng lớn iPhone sở hữu viên pin trên 5.000mAh.

Con số này một lần nữa cho thấy khả năng cạnh tranh của Apple với Android. Như ta đã biết, Samsung Galaxy S25 Ultra có viên pin 5.000mAh, còn Samsung Galaxy Z Fold 7 là 4.400mAh. Mặc dù vẫn còn thua kém các đối thủ như Google Pixel 10 Pro XL (5.200mAh) hay "quái vật" OnePlus 13 (6.000mAh), nhưng ít nhất thì giờ đây Apple đã có thể "ngồi chung mâm".

Cuối cùng là hệ thống camera trên iPhone 17 Pro và Pro Max, đặc biệt là camera tele 48MP. Cảm biến này có độ phân giải cao hơn nhiều so với ống kính 12MP trên dòng iPhone 16 Pro. Số megapixel lớn hơn cũng cho phép zoom ở khoảng cách xa hơn: dòng iPhone 17 Pro có thể zoom quang học 4x ở độ phân giải 48MP, hoặc zoom chất lượng quang học 8x ở độ phân giải 12MP. Trong khi đó, iPhone 16 Pro chỉ đạt mức zoom 5x không giảm chất lượng.

Sự nâng cấp này một lần nữa đưa iPhone ngang hàng với các đối thủ Android hàng đầu. Galaxy S25 Ultra có khả năng zoom quang 3x và 5x, cùng với zoom chất lượng quang học 10x thông qua kỹ thuật crop cảm biến (tương tự cách Apple đạt được mức zoom 8x). Pixel 10 Pro XL cũng có khả năng tương tự, trong khi OnePlus 13 và Samsung Galaxy Z Fold 7 chỉ dừng lại ở mức zoom 3x.

Như vậy, dù iPhone 17 Pro Max vẫn chưa phải là chiếc điện thoại có khả năng zoom xa nhất, nhưng khoảng cách đã không còn đáng kể và thậm chí đã vượt qua một số đối thủ Android.

Thông số không phải là tất cả

Tất nhiên, vẫn còn đó những điểm cần cải thiện mà người hâm mộ Android sẽ không ngần ngại chỉ ra. Dù thông số của iPhone 17 Pro Max đã có thể sánh ngang với nhiều flagship Android, nó vẫn còn thua kém ở một vài khía cạnh, và Apple chắc chắn cần cải thiện tốc độ sạc của mình.

Dù vậy, sự khác biệt về cấu hình "trên giấy" giữa mẫu iPhone mới và bất kỳ chiếc điện thoại Android cao cấp nào giờ đây đã trở nên không đáng kể.

Trên thực tế, Apple vốn đã dẫn đầu ở một số mặt. Chẳng hạn, các mẫu Pro Max thường có thời lượng sử dụng tốt hơn hầu hết điện thoại Android dù sở hữu viên pin nhỏ hơn. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những điều mà viên pin dung lượng lớn của iPhone 17 Pro Max sẽ mang lại.

Mặt khác, không có gì đảm bảo rằng những thay đổi về camera, RAM hay các khía cạnh khác trên dòng iPhone 17 sẽ tạo ra những cải tiến vượt trội trong trải nghiệm thực tế.

Chắc chắn cuộc tranh luận và cạnh tranh giữa iPhone và những chiếc điện thoại Android tốt nhất sẽ còn tiếp diễn. Nhưng hy vọng rằng, cuộc tranh luận đó sẽ không còn sa đà vào việc so kè xem bên nào có những con số "khủng" hơn.