Bùng nổ khi ra mắt, iPhone Air rồi lại thành "bom xịt" giá 30 triệu giống Galaxy S25 Edge vì pin quá yếu?

Gần bốn tháng sau khi Samsung trình làng mẫu điện thoại siêu mỏng của mình, Apple cũng đã có động thái tương tự. Và giờ đây, cuộc đối đầu trực diện giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge mới thực sự bắt đầu.

Các so sánh sẽ ngay lập tức tập trung vào việc chiếc điện thoại nào mỏng hơn và nhẹ hơn, nhưng cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật. Ngôi vương trong phân khúc điện thoại mỏng sẽ thuộc về thiết bị mang lại hiệu năng, camera và thời lượng pin tốt nhất.

Trong khi Galaxy S25 Edge nhận được nhiều đánh giá không tốt về thời lượng pin sau thời gian đầu ra mắt, có nhiều hy vọng vào việc iPhone Air sẽ khắc phục được yếu điểm này. Nhưng câu trả lời sẽ chỉ đến khi iPhone Air đến tay những người dùng đầu tiên.

Dưới đây là màn so kè của hai chiếc điện thoại thanh mảnh này.

Giá bán chênh lệch

Khi nói về giá cả, iPhone Air đã vượt lên trên Galaxy S25 Edge. Mẫu điện thoại của Apple có giá 999 USD, rẻ hơn 100 USD so với mức giá khởi điểm 1,099 USD của Edge. Cả hai đều có dung lượng lưu trữ 256GB ở phiên bản cơ bản.

Nhưng điều đáng chú ý là khi bán ra ở thị trường Việt Nam, hai mẫu máy lại có sự chênh lệch giá theo hướng ngược lại. Theo đó, iPhone Air có giá khoảng 32 triệu đồng, trong khi Galaxy S25 Edge mở bán hồi tháng 5 chỉ là 30 triệu đồng. Mức giá này thậm chí đã giảm xuống còn 22 triệu, thấp hơn rất nhiều.

Thiết kế ngang ngửa

Trong cuộc so sánh về độ mỏng giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge phần thắng nghiêng về iPhone Air, với độ dày chỉ 5.64mm ở điểm mỏng nhất. Trong khi đó, S25 Edge có số đo là 5.8mm. Edge cũng cao và rộng hơn so với Air.

Nhờ cấu trúc siêu mỏng, trọng lượng của những chiếc điện thoại này gần ngang nhau. Galaxy S25 Edge chỉ nặng 163 gram, bằng với chiếc Galaxy S25 nhỏ hơn (và nhẹ hơn 15% so với S25 Plus). Với 165 gram, iPhone Air không nặng hơn quá nhiều.

Một câu hỏi lớn nảy sinh với độ mỏng là độ bền. Nhiều người vẫn còn nhớ sự cố "bend-gate" của iPhone 6 Plus, khi mẫu điện thoại này dễ bị cong khi tác động lực mạnh. Tuy nhiên, có vẻ như cả hai mẫu điện thoại mới đều đáp ứng khá tốt về độ bền bỉ.

Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều có khung bằng titan và vật liệu được thiết kế để người dùng yên tâm rằng chúng sẽ khó vỡ trong các trường hợp vô ý. Về phía Samsung, Edge được trang bị kính Gorilla Glass Ceramic 2, trong khi Apple tự hào về vật liệu Ceramic Shield 2 của riêng mình. Cả hai cũng đạt chuẩn kháng nước IP68, mặc dù iPhone Air có thể chịu được độ sâu 6 mét so với 1.5 mét của S25 Edge.

Sự khác biệt về kích thước giữa Edge và Air có thể được giải thích một phần bởi kích thước màn hình không đồng đều. Galaxy S25 Edge cung cấp màn hình lớn hơn, 6.7 inch so với tấm nền 6.5 inch của iPhone.

Màn hình của Galaxy S25 Edge rất sáng, với lời hứa của Samsung về độ sáng tối đa 2,600 nit. Tuy nhiên, iPhone Air có thể tỏa sáng hơn cả Edge. Apple hứa hẹn độ sáng tối đa lên tới 3,000 nit, đủ sáng để nhìn rõ chi tiết ngay cả dưới ánh nắng mặt trời.

Camera hai và một

Cả hai điện thoại đều giảm số lượng camera sau so với những gì người dùng thường mong đợi từ một chiếc flagship, mặc dù Galaxy S25 Edge dường như mang lại sự linh hoạt hơn. Ngoài camera chính 200MP, điện thoại của Samsung còn có một ống kính góc siêu rộng 12MP. iPhone Air chỉ có một camera sau duy nhất với cảm biến 48MP.

Trong các thử nghiệm, Galaxy S25 Edge cho ra những bức ảnh rất chi tiết, đầy màu sắc, đặc biệt là ảnh chụp ban đêm. Điểm yếu lớn nhất của máy là khi chụp cận cảnh so với các điện thoại có ống kính tele chuyên dụng. Tất nhiên, đây không phải là một mối lo ngại khi so sánh với iPhone Air, vốn cũng thiếu ống kính tele. Thay vào đó, Apple cắt ảnh (crop) để tạo ra mức zoom kỹ thuật số 2x bằng camera chính.

Camera trước trên iPhone Air có thể là một thách thức đối với Galaxy S25 Edge. Apple đã thay thế camera TrueDepth 12MP cũ bằng camera Center Stage 18MP. Quan trọng hơn cả việc tăng megapixel là camera mới sử dụng cảm biến hình vuông, cho phép điều chỉnh để chụp ảnh rộng hơn khi bạn cần đưa thêm người vào khung hình. Galaxy S25 Edge sử dụng camera selfie 12MP thông thường hơn.

Hiệu năng flagship

Galaxy S25 Edge là một chiếc flagship thực thụ và không ngạc nhiên khi nó chạy trên con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ như các mẫu Galaxy S25 khác.

Kết quả là Galaxy S25 Edge đã đạt được điểm benchmark ngang bằng với những chiếc điện thoại Android tốt nhất trên thị trường.

Nhưng tất cả những điều đó là trước khi A19 Pro của Apple xuất hiện. Phiên bản chipset bên trong Air không phải là loại mạnh nhất của Apple, vì còn có một phiên bản A19 Pro với thêm một nhân GPU bên trong iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, A19 Pro 3nm được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ CPU ấn tượng, với kết quả Geekbench đơn nhân không chính thức của iPhone 17 Pro vượt qua điểm số của Galaxy S25 Edge. Trong bài kiểm tra CPU đa nhân, Edge vẫn đạt được con số tốt hơn.

Galaxy cũng có lợi thế với 12 GB RAM so với 8 GB RAM trên iPhone.

Thời lượng pin và sạc

Thời lượng pin sẽ đóng một vai trò lớn trong việc quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Do Apple không tiết lộ dung lượng pin, không ai biết viên pin bên trong iPhone Air so sánh như thế nào với viên pin 3,900 mAh của Galaxy S25 Edge.

Các tin đồn cho biết máy có thể đi kèm với pin 2,800 mAh, một con số thấp ngay cả theo tiêu chuẩn của Apple.

Nhưng để kéo dài thời gian sử dụng không chỉ phụ thuộc vào một viên pin lớn. Chip A19 Pro được đánh giá sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng so với các con chip trước đây của Apple, và Apple cho biết họ đã di chuyển các linh kiện xuống dưới cụm camera của Air để có thêm không gian cho pin.

Trong các bài kiểm tra pin, Galaxy S25 Edge kéo dài được 12 giờ 24 phút lướt web liên tục trước khi cạn pin. Con số này tốt hơn khoảng 1.5 giờ so với mức trung bình của điện thoại thông minh, nhưng lại kém xa so với các thiết bị Galaxy S25 khác — cho thấy sự đánh đổi phải chấp nhận với một chiếc điện thoại mỏng hơn.

Apple có đưa ra một số ước tính về thời lượng pin cho Air. Công ty cho biết máy có thể kéo dài 22 giờ xem video trực tuyến, ít hơn một chút so với mức 27 giờ của iPhone 17, nhưng cao hơn ước tính 18 giờ của iPhone 16. Đó sẽ là những con số khá đáng nể nếu là sự thật.

Samsung cho biết S25 Edge có thể kéo dài 24 giờ xem video.

Về sạc, chúng ta có tốc độ sạc 25W trên Galaxy và sạc 20W chậm hơn một chút trên iPhone. Apple cho biết iPhone Air có thể đạt 50% pin sau 30 phút, còn với Galaxy S25 Edge, máy đạt 54% pin sau nửa giờ.

Tổng kết

Nếu điện thoại chỉ được đánh giá dựa trên độ mỏng, iPhone Air đã chiến thắng Galaxy S25 Edge. Nhưng các cuộc so sánh có lẽ không nên dừng lại ở đó.

Cứ thấy điện thoại nào cấu hình hoành tráng là đắt mấy cũng mua, người Việt đã "bị lừa" suốt bao năm qua? Từ camera 200 megapixel, sạc siêu nhanh, màn hình 145Hz hay RAM trang bị lên đến 24GB, nhiều người dùng Việt Nam có thể đã "phí tiền" vào những thứ mình không cần đến.

Sẽ còn phải chờ xem iPhone Air có khắc phục được yếu điểm của Galaxy S25 Edge hay không. Nếu không, cả hai vẫn chỉ được coi là những thiết bị ngang hàng.

Nhìn theo hướng tích cực, dù có dung lượng pin nhỏ hơn và ít camera hơn, Galaxy S25 Edge và iPhone Air vẫn rất thú vị.

Người dùng dường như đã mệt mỏi với sự đơn điệu nhàm chán của điện thoại thông minh hiện đại và một thiết kế mỏng hơn có thể chính là làn gió mới mà họ cần.

Lựa chọn iPhone Air hay Galaxy S25 Edge có lẽ vẫn chỉ cần đến bí kíp đơn giản: Bạn thích iOS hay Android? Một yếu tố khác cần cân nhắc là sự nhỏ gọn, vì iPhone nhỏ hơn một chút so với Galaxy.