Quảng Trị tham vọng thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam

Phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - nhấn mạnh: Quảng Bình - Quảng Trị vốn chung một dải đất miền Trung gian lao mà anh dũng, cùng viết nên những trang sử vàng chói lọi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình.

Theo ông Quang, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng, Quảng Bình và Quảng Trị lại cùng nhau viết tiếp trang sử mới bằng một sự thống nhất ở tầm vóc cao hơn. Đây không chỉ là sự hợp nhất về địa giới mà còn là sự hòa quyện của văn hóa, lịch sử và con người, để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nằm ở trung điểm của cả nước, là cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn trong quốc phòng, an ninh. Đây là điểm giao thoa giữa các nền kinh tế, là nơi hội tụ và lan tỏa giao thương quốc tế, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar và xa hơn là Ấn Độ Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết địa phương đã và đang xác định 2 trụ cột chiến lược để phát triển:

Một là, xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch , tái tạo của miền Trung và cả nước. Với lợi thế về gió, nắng và đường bờ biển dài, các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG… đang được triển khai mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng mới về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Năng lượng tái tạo là 1 trong 2 trụ cột chiến lược của Quảng Trị.

Hai là, phát triển Quảng Trị thành trung tâm du lịch - dịch vụ, dựa trên cả chiều sâu lịch sử cách mạng và sự phong phú của thiên nhiên. Từ Thành Cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, đảo Cồn Cỏ, biển Nhật Lệ, biển Cửa Tùng… cho đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống hang động kỳ vĩ, cùng những bãi biển nổi tiếng, tất cả hợp lại thành một kho báu vô giá.

Quảng Trị là nơi du lịch hoài niệm - tri ân hòa quyện cùng du lịch biển đảo, sinh thái, mạo hiểm, tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng đất này trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng lớn về thương mại, logistics, khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, hàng không đang được khởi động, hứa hẹn sẽ mở ra bước đột phá mới cho Quảng Trị phát triển.

“Những gì đang diễn ra hôm nay cho thấy Quảng Trị đã hội tụ đầy đủ ba yếu tố: Vị trí chiến lược, tiềm năng tự nhiên và con người kiên cường. Chính ba yếu tố ấy sẽ là nền tảng để Quảng Trị tỏa sáng trong chặng đường phía trước” - ông Quang khẳng định.