UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Halcom Hồng Đức với tổng vốn 9.127,6 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Quyết định này được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 6/11/2025.

Hình ảnh mang tính minh họa.

Theo kế hoạch, Dự án Nhà máy Điện gió Halcom Hồng Đức có công suất thiết kế 200 Megawatt, gồm 24 tua-bin. Sau khi hoàn thành, nhà máy nghìn tỷ này có thể tạo ra 549 Gigawatt điện sạch mỗi năm.

Được triển khai tại 3 xã là Sen Ngư, Trường Phú và Tân Mỹ, nhà máy này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo khổng lồ - năng lượng gió - sẵn có của Việt Nam, từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm ô nhiễm môi trường, cùng đất nước hướng đến mục tiêu Net Zero năm 2050.

Trong báo cáo thực hiện hồi tháng 9/2025, Wood Mackenzie chỉ rõ, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng năng lượng mặt trời và gió so với các nước trong khu vực như Thái Lan và Philippines.

Với bờ biển dài hơn 3.000 km và vị trí địa lý thuận lợi trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt Nam sở hữu "kho báu" điện gió khổng lồ.

Theo Quy hoạch Điện VIII (PDP8), điện gió được kỳ vọng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu năng lượng, đến năm 2030, tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ đạt 26.066 – 38.029 Megawatt (tổng tiềm năng kỹ thuật ở Việt Nam khoảng 221.000 Megawatt), Bộ Công thương thông tin.