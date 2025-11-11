HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sang 2026, người dân nước này có "đặc quyền" dùng điện mặt trời miễn phí 3 giờ/ngày

Trang Ly |

Cư dân có thể sử dụng máy giặt, điều hòa, hoặc sạc xe điện... mà không phải trả tiền điện.

Úc sẽ cung cấp cho các hộ gia đình ở 3 tiểu bang ít nhất ba giờ sử dụng điện mặt trời miễn phí mỗi ngày kể từ năm 2026, bất kể họ có lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà hay không.

Chính phủ liên bang đã công bố vào ngày 4/11/2025 rằng chương trình Solar Sharer sẽ bắt đầu vào tháng 7/2026, cung cấp điện miễn phí cho người dân ở New South Wales, Nam Úc và đông nam Queensland vào những giờ nắng.

Sang 2026, người dân nước này có "đặc quyền" dùng điện mặt trời miễn phí 3 giờ/ngày- Ảnh 2.

Những ngôi nhà lắp tấm pin mặt trời ở Brisbane, Úc. Ảnh: Getty

Ưu đãi này sẽ áp dụng cho các hộ gia đình có đồng hồ điện thông minh - chiếm phần lớn các hộ gia đình trên cả nước. Trong thời gian miễn phí, cư dân có thể sử dụng máy giặt, máy rửa chén, máy điều hòa, hoặc sạc xe điện và ắc quy gia dụng mà không phải trả tiền điện. 

Chương trình Solar Sharer hướng đến việc chuyển đổi nhu cầu sử dụng năng lượng sao cho phù hợp với thời kỳ sản xuất điện mặt trời cao nhất. Solar Sharer sau đó có thể mở rộng sang các khu vực khác vào năm 2027.

Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen cho biết kế hoạch này sẽ đảm bảo "mọi tia nắng cuối cùng đều chiếu sáng ngôi nhà của chúng ta".

