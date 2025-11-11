Kho báu khổng lồ đó chính là Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới Dogger Bank của Anh. Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 11,6 tỷ USD.

Trang trại điện gió Dogger Bank sẽ trở thành trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động hoàn toàn. Ảnh: Dogger Bank Wind Farm



Theo báo cáo đầu tháng 11/2025 của Công ty tư vấn kinh tế BVG Associates, Trang trại điện gió Dogger Bank khi đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2026 sẽ đóng góp gần 8 tỷ USD cho nền kinh tế Vương quốc Anh trong suốt thời gian hoạt động (35 năm), và hỗ trợ hàng nghìn việc làm tại nước này trong ba thập kỷ tới.

Với công suất 3,6 GW, Dogger Bank sẽ trở thành trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động và có khả năng sản xuất đủ điện cho khoảng 6 triệu hộ gia đình ở Anh mỗi năm.

Vị trí của trang trại điện gió Dogger Bank. Ảnh: Dogger Bank Wind Farm

Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng và Net Zero của Anh - Michael Shanks - gọi Dogger Bank là biểu tượng cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, sản xuất trong nước của Vương quốc Anh. "Điện gió rẻ hơn, sạch hơn và an toàn hơn so với khí đốt mới - giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện vĩnh viễn. Các dự án điện gió ngoài khơi như Dogger Bank một lần nữa chứng minh rằng năng lượng sạch là cơ hội kinh tế của thế kỷ 21", ông Shanks nói.

Tọa lạc ở vị trí cách bờ biển Yorkshire khoảng 130 km - khu vực giữa Biển Bắc - Dogger Bank hiện đang được xây dựng theo ba giai đoạn chính Dogger Bank A, B và C, mỗi giai đoạn có công suất 1,2 gigawatt (GW). Tổng cộng, ba giai đoạn này sẽ sản xuất đủ điện để đáp ứng khoảng 5% tổng nhu cầu của Vương quốc Anh.

Dự án trải rộng trên diện tích khoảng 800.000 ha và độ sâu nước biển khoảng từ 18 m đến 63 m.

Đây là dự án liên doanh giữa SSE Renewables, Equinor và Vårgrønn. Việc phát triển dự án này đã hỗ trợ hàng nghìn việc làm trên khắp nước Anh.

Trang trại gió này sở hữu tuabin Haliade-X 13 megawatt (MW) của GE Vernova, một trong những tuabin lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Mỗi vòng quay của cánh quạt dài 107 mét sản xuất đủ điện để cung cấp cho một hộ gia đình trung bình ở Anh trong hai ngày.

Blackridgeresearch tiết lộ, các nguyên liệu được sử dụng trong dự án điện gió này chưa từng được sử dụng trong bất kỳ dự án điện gió ngoài khơi nào khác. Dự án này rất quan trọng đối với đất nước cũng như toàn thế giới trong hành trình tiến đến mục tiêu Net Zero vào giữa thế kỷ.

Phát triển điện gió ngoài khơi là tham vọng chiến lược và ước mơ xanh của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ven biển nhờ tiềm năng khổng lồ, ổn định và sạch của nó.