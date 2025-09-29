Quảng Ninh tung "đòn kép" với sản phẩm du lịch tái xuất sau 1 thập kỷ, khách Trung Quốc kéo đến nườm nượp

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong 7 tháng năm 2025, các điểm đến, di tích, danh thắng của Quảng Ninh đón trên 14,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt du khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách Trung Quốc chiếm một phần quan trọng trong số đó. Để thu hút nguồn khách du lịch này, quý 3/2025, Quảng Ninh nỗ lực "hâm nóng" thị trường, mở ra cơ hội dài hạn trong việc đón nguồn khách quốc tế này.

Một trong những nguồn khách quan trọng với mức chi tiêu cao là khách du lịch tàu biển, trong đó nổi bật là tuyến Bắc Hải – Hạ Long. Sau gần một thập kỷ gián đoạn (1998 – 2008), tuyến này đã được khôi phục vào tháng 11/2024.

Theo Công ty CP Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai – Chi nhánh Quảng Ninh, đơn vị trực tiếp đón tàu, những chuyến khởi động áp dụng mức giá ưu đãi, vừa phù hợp thị trường, vừa tạo đà kích thích nhu cầu. Từ tháng 11/2025, tuyến sẽ hoạt động định kỳ 3 chuyến/tuần với các hành trình mới, mở rộng không gian trải nghiệm, kỳ vọng thu hút mạnh dòng khách tàu biển.

Để gia tăng sức hút, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng sản phẩm mở rộng từ Hạ Long – Hà Nội – Ninh Bình đến các tour dài ngày vào miền Trung, miền Nam. Ngược lại, khách Việt cũng có cơ hội tận hưởng hành trình sang trọng đến Bắc Hải, một trong 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc, trong 4 – 5 ngày, kết hợp nghỉ trên tàu và tham quan trên bờ.

Thêm vào đó, chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế đi tàu biển cập cảng Trung Quốc càng tạo lực đẩy mạnh mẽ, mở ra triển vọng biến tuyến Hạ Long – Bắc Hải thành sản phẩm du lịch đặc sắc, gia tăng kết nối song phương.

Bên cạnh du lịch tàu biển, một hướng đi mới đầy tiềm năng là đón khách quốc tế qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc).

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 khách Trung Quốc qua cửa khẩu tham quan; những tháng thường đạt khoảng 1.000 khách, cao điểm như tháng 8/2025 tăng lên tới 1.600 khách, đặc biệt dịp 2/9 ghi nhận lượng khách đột biến.

Phía Phòng Thành (Trung Quốc) đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, trong đó có tuyến cao tốc kết nối Nam Ninh. Về phía Quảng Ninh, kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 18C sẽ được triển khai từ năm sau. Các tour tuyến đã được thiết kế đồng bộ, kết nối những điểm đến nổi bật như Trấn Động Trung, làng Rượu, cổ trấn Na Lương, bán đảo Giang Xuân (Phòng Thành) với Vườn hoa Cao Sơn, thác Khe Vằn (Hoành Mô).

Để đón dòng khách này, Hoành Mô đã đào tạo đội ngũ nhân sự biết tiếng Trung, chuẩn bị 15 – 16 cơ sở lưu trú với khoảng 100 phòng, cùng hệ thống nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Quốc, góp phần gia tăng sức hút đối với du khách.

Tàu biển tuyến Bắc Hải - Hạ Long đến Quảng Ninh

Quảng Ninh có 132 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có biên giới cả trên bộ lẫn trên biển với Trung Quốc, tạo lợi thế đặc biệt để phát triển thương mại và du lịch biên giới sôi động nhiều năm qua.

Năm 2025, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Việc khai thác tiềm năng du lịch vùng biên không chỉ góp phần khắc phục tình trạng mùa thấp điểm mà còn giúp Quảng Ninh xây dựng hình ảnh "điểm đến bốn mùa", dựa trên nguyên tắc đa dạng hóa sản phẩm và liên tục gia tăng trải nghiệm cho du khách.