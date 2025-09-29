Hàng nghìn căn hộ "giá thành hợp lý, chất lượng tốt" chuẩn bị ra mắt, 9.000 người sẽ có chốn an cư

Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Nai).

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP vừa tổ chức lễ khởi động 2 dự án khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.

Dự án thứ nhất là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha, quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ khoảng 6.000 người, với đầy đủ tiện ích như trường mẫu giáo, sân chơi, bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Dự án thứ hai là khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha, quy mô khoảng 1.800 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.800 người, với các hạ tầng đồng bộ như khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, bãi đậu xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu tại Đồng Nai với tiêu chí "giá thành hợp lý - chất lượng tốt - hạ tầng đồng bộ". Các công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư của công nhân, người lao động mà còn tạo ra hàng vạn ngày công, việc làm ổn định cho lực lượng lao động ngành xây dựng và nhiều ngành nghề phụ trợ khác.

Phương tiện, máy móc thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngoài 2 dự án trên, Đồng Nai cũng đồng loạt khởi động, khởi công 5 dự án nhà ở xã hội khác: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha phường Hố Nai và dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều. Tổng 7 dự án với 7.000 căn hộ xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên danh đẩy nhanh các thủ tục để khởi công công trình trong tháng 10/2025. Các hạng mục thiết kế cần được chú trọng về chất lượng, vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa đảm bảo hài hòa mỹ quan, thân thiện với môi trường. Chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng kỹ - mỹ thuật và tiến độ cam kết.

Đồng thời, các sở, ban, ngành cùng chính quyền xã Phước An cần chủ động phối hợp, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành.

Mô hình khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, nhằm bảo đảm an sinh, cải thiện đời sống cho công nhân và người lao động thu nhập thấp. Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, tập trung hàng triệu lao động, nhu cầu chỗ ở tại Đồng Nai rất bức thiết, vì vậy việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho Đồng Nai phải hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh khởi công xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội với quy mô 2.667 căn. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh có kế hoạch khởi công bảy 7 dự án nhà ở xã hội với quy mô 10.749 căn, để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 64.000 căn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai cho biết, các nguồn lực quan trọng hiện có để thực hiện chỉ tiêu này gồm hơn 2.100 tỷ đồng từ quỹ phát triển nhà ở của tỉnh, hơn 1.000ha đất dành cho nhà ở xã hội (gồm quỹ đất công và 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại), cùng 7 khu đất mới được đề xuất xây dựng nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Cách đây ít ngày, Sở Xây dựng Đồng Nai vừa đồng ý cho Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát mở bán 275 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng (phường Phước Tân).

Giá bán căn hộ tại dự án này dự kiến hơn 19 triệu đồng/m2, đã bao gồm phí bảo trì và nội thất bếp. Người mua có thể dùng chính căn hộ làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng. Nếu ký hợp đồng vay và giải ngân trong năm 2025 sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi 5,9%/năm, trong đó ưu tiên dành cho các hộ dân bị giải tỏa phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.