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Quang Lê tiết lộ di chúc, cho người này thừa kế toàn bộ tài sản

Tùng Ninh
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"Ngày mẹ đột quỵ cách đây 3 năm, tôi khóc hết nước mắt rồi, nên hôm nay tôi không khóc nữa" – Quang Lê nói.

Vừa qua, tại tang lễ mẹ ruột ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và gia đình anh.

Cô nói: "Hôm nay tôi rất buồn khi đến đây. Dù tôi biết bệnh tình của mẹ Quang Lê phải nằm một chỗ mấy năm, nhưng tôi vẫn buồn.

Quang Lê tuyên bố di chúc thừa kế toàn bộ tài sản cho người này - Ảnh 1.

Thúy Nga và Quang Lê

Tôi chơi thân với Quang Lê, được Quang Lê đưa xuống nhà mấy lần. Lần nào tôi tới nhà, mẹ Quang Lê cũng làm rất nhiều món ăn cho tôi, nhất là những món ăn Huế, mẹ làm rất ngon.

Mẹ Quang Lê hiền lắm, lần nào tôi tới mẹ cũng hỏi han rồi cho tôi mang cả đồ ăn về. Cả gia đình Quang Lê đều rất quý tôi, từ mẹ tới anh Quang Lê. Mỗi lần tôi tới chơi đều được nghe gia đình chia sẻ những câu chuyện xưa cũ và tôi đều quay lại đăng lên mạng như một kỷ niệm.

Tôi không hiểu sao cách đây không lâu các tài khoản trên mạng tự nhiên đăng lại một loạt clip của mẹ Quang Lê thì vài ba ngày sau mẹ Quang Lê mất. Đây là một điềm báo rất lạ. Không hiểu nhân duyên gì mà trước ngày mẹ Quang Lê mất lại hiện lên nhiều clip. Tôi coi cũng ngạc nhiên, như một điềm báo trước, bao nhiêu kỷ niệm ùa về.

Tôi được gia đình Quang Lê đối xử rất tốt, khiến tôi vô cùng ấm lòng. Tôi ở nước Mỹ này một thân một mình, không có người thân, họ hàng, gia đình nên được gia đình của bạn bè quý mến, mời tham gia các buổi tiệc chung như vậy tôi mừng lắm, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Quang Lê tuyên bố di chúc thừa kế toàn bộ tài sản cho người này - Ảnh 2.

Anh em Quang Lê đều rất hiền lành, mỗi lần đến nhà tôi đều ăn uống, trò chuyện với các người lớn trong nhà.

Hôm nay tới đây, tôi mong mẹ được an nghỉ, về cùng với ba. Mẹ ở nơi đất Phật nhìn xuống phù hộ độ trì cho các con của mẹ. Trong các con của mẹ có Quang Lê rất thành đạt, nổi tiếng.

Tuy nhiên, nhìn Quang Lê thành đạt vậy thôi chứ vẫn rất chông chênh. Mong mẹ phù hộ cho Quang Lê bớt rong ruổi vui chơi, trở vế chính giác".

Quang Lê cũng tâm sự: "Trong ngày hôm nay, tôi không tập trung được gì cả. Hôm mẹ mất, tôi đang ở Việt Nam. Tôi phải Facetime để nhìn mẹ lần cuối.

Ngày mẹ đột quỵ cách đây 3 năm, tôi khóc hết nước mắt rồi, nên hôm nay tôi không khóc nữa. Mẹ phải vào viện dưỡng lão, không ăn uống được gì, không nói năng được, chỉ nhìn thôi.

Những lúc đó, vợ chồng Thông Lê (em trai Quang Lê) chăm sóc mẹ rất tận tình. Có những hôm 5 rưỡi chiều tôi tới thăm mẹ vẫn thấy vợ chồng Thông Lê ở đó. Ngày hôm nay, tôi gửi lời cảm ơn tới vợ chồng Thông Lê. Tôi nguyện rằng, trong di chúc, toàn bộ tài sản của tôi sẽ cho vợ chồng Thông Lê thừa kế".

Nam ca sĩ là bố đơn thân cưng chiều con rể người Mỹ
Tags

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